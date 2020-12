Aufgrund anhaltender aussergewöhnlicher Nachfrage wegen Covid-19 hebt Tecan Ausblick für das Gesamtjahr 2020 an

Gleichzeitig rechnet Tecan neu für das Geschäftsjahr 2020 mit einer ausgewiesenen EBITDA-Marge von über 20.5% des Umsatzes (bisherige Prognose vom 12. August 2020: «Annäherung der ausgewiesenen EBITDA-Marge … an die 20%-Marke»). Die Steigerung des ausgewiesenen EBITDA, des Betriebsergebnisses vor Abschreibungen, wird hauptsächlich von Mengenvorteilen getrieben, die sich aus den deutlich höheren Volumen ergeben. Zusätzlich wirken sich ausserordentliche Effekte positiv aus, aber auch der Umstand, dass die Kostenbasis noch nicht vollständig an die deutlich höheren Volumen angepasst ist. Die aktualisierten Erwartungen zur Profitabilität widerspiegeln auch das aktuelle Währungsumfeld, welches eine Neubeurteilung der Wechselkurse erforderlich macht. Neu rechnet Tecan damit, dass ein US-Dollar im Jahresdurchschnitt CHF 0.93 entspricht (bisher CHF 0.95) und 1 Euro CHF 1.08 (unverändert). Dieser negative Währungseffekt ist bereits in die aktualisierte Prognose eingerechnet.

Die ursprüngliche Prognose für das Geschäftsjahr 2020 wurde am 17. März bekanntgegeben. Ihr zufolge erwartete Tecan ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen und eine EBITDA-Marge von rund 19.6% des Umsatzes (bei einem US-Dollar zu CHF 0.98 und einem Euro zu CHF 1.08).

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) ist ein weltweit führender Anbieter von Laborinstrumenten und Lösungen für die Branchen Biopharma, Forensik und klinische Diagnostik. Das Unternehmen ist auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Automatisierungslösungen für Laboratorien im Life-Science-Bereich spezialisiert. Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Forschungsabteilungen von Universitäten sowie forensische und diagnostische Laboratorien. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Instrumenten und Komponenten, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa und in Nordamerika. In 52 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2019 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 637 Mio. (USD 643 Mio.; EUR 574 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

