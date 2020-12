Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Nordex will sich frisches Geld am Kapitalmarkt beschaffen Der Windanlagen-Hersteller Nordex will sich am Kapitalmarkt frisches Geld beschaffen. Knapp 10,67 Millionen neue Aktien sollen institutionellen Anlegern in einem beschleunigten Verfahren zum Kauf angeboten werden, wie der Konzern am Dienstagabend …