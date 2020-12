---------------------------------------------------------------------------

Corporate News



NFON AG: Dr. Klaus von Rottkay startet als neuer Vorstandsvorsitzender

München, 01. Dezember 2020 - Mit dem heutigen Tag tritt Dr. Klaus von Rottkay bei der NFON AG (zusammen mit den Tochtergesellschaften "NFON" oder das "Unternehmen"), dem einzigen paneuropäischen Cloud-PBX-Anbieter, sein Amt als Vorstandsvorsitzender an. Gemeinsam mit dem langjährigen Vorstandsmitglied Jan-Peter Koopmann (Chief Technology Officer) wird Dr. Klaus von Rottkay ab sofort die operative und strategische Weiterentwicklung der NFON-Gruppe übernehmen.



Dr. Klaus von Rottkay, CEO der NFON AG: "Heute ist mein erster Tag bei der NFON Gruppe. Ich freue mich sehr darauf, in den nächsten Wochen das Team insgesamt kennenzulernen. NFON hat bereits frühzeitig das Potenzial einer digitalisierten Arbeitswelt erkannt und sich mit ihren flexiblen Kommunikationslösungen aus der Cloud in den vergangenen Jahren sehr dynamisch entwickelt. Wir sind in einem sich rasant verändernden Wachstumsmarkt unterwegs. Dieser Markt bietet zahlreiche Optionen, die wir mit Blick auf die Wachstumsstrategie in Angriff nehmen werden."

Dr. Klaus von Rottkay (51) ist promovierter Physiker und war von 1999 bis 2005 als Associated Principal für McKinsey tätig. 2006 wechselte er zu Microsoft Deutschland, verantwortete dort zunächst die Business Group Server & Tools und leitete anschließend den Lösungsvertrieb für das Großkundengeschäft. 2011 wechselte Dr. Klaus von Rottkay als COO/CMO zur dänischen Tochtergesellschaft von Microsoft bis er 2013 in gleicher Funktion die Bereiche Marketing und Operations in der Geschäftsleitung von Microsoft Deutschland übernahm. In dieser Zeit führte er in der drittgrößten Tochtergesellschaft der Microsoft Corporation neben dem Marketing auch die Business Groups Windows, Office, Cloud & Enterprise und Business Solutions. 2017 wechselte er als CEO zur PlanetHome Group. Als M&A-Berater war Dr. Klaus von Rottkay zudem in zahlreichen Pre- und Post-Merger-Projekten involviert.