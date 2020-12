"Digitales Schenken" als Antwort auf Social-Distancing - Die Innovation für die Gutscheinübergabe zu Weihnachten

--------------------------------------------------------------

Linz (ots) - INCERT eTourismus bietet rechtzeitig vor Weihnachten die geeigneteAntwort auf das erneute Social-Distancing. Die digitale Übergabe vonGutscheinen!Der Onlinevertrieb hat in diesem Jahr durch die Corona-Krise eine zusätzlicheDynamik erhalten und auch die Tourismusbranche voll erreicht. Dies war auchdringend notwendig, da Ausgangsbeschränkungen und Reiseverbote dazu führen, dassUrlaubsbuchungen stark rückläufig sind und Kaufentscheidungen immerkurzfristiger getroffen werden.Dadurch gewinnt aktuell der Gutschein für den Vorabverkauf von Leistungen wiederenorm an Bedeutung. Die vermehrte Zeit zu Zuhause und die vorhandeneUrlaubsvorfreude kann nun gezielt vor Weihnachten für die Generierung von Umsatzund Nachfrage in den Betrieben genutzt werden.Und ja, Weihnachten kann kommen!Denn das Team von incert hat die Zeit für die Vorbereitungen auf die zweiteWelle gut genutzt und viel Energie in die Entwicklung eines neuen und spannendenServicekonzepts investiert: Die digitale Übergabe von Gutscheinen.Wie funktioniert das genau?Für den Gutscheinkäufer:Für den Käufer selbst ist die digitale Übergabe denkbar einfach: NachKaufabschluss kann zunächst das Design der Abholseite ausgewählt werden. Hierfürstehen verschiedene anlassbezogene Vorlagen wie beispielsweise für Weihnachten,zum Jubiläum, zu Ostern, zum Vatertag etc. zur Verfügung. Im Anschluss kann derLink für die digitale Gutscheinübergabe ganz einfach mittelsSocial-Sharing-Buttons über den bevorzugten Kommunikationskanal (E-Mail,WhatsApp, Signal etc.) an den Empfänger übermittelt werden.Auf der digitalen Abholseite wird der Beschenkte zunächst begrüßt und der Namedes Gutscheinkäufers wird angezeigt. Der Empfänger erfährt per Klick auf"Geschenk entdecken" mehr über seinen Gutschein. Die mobile Gutscheinvorschauzeigt bei Paketgutscheinen den Titel und die Leistungsbeschreibung, beiWertgutscheinen den geschenkten Euro-Betrag.Für den Beschenkten:Unter "Widmung für Dich" werden die persönliche Grußbotschaft vom Käufer und diehochgeladenen Fotos angezeigt. Der Download-Button ermöglicht das Herunterladenund direkte Speichern des Gutscheins am Smartphone, Tablet oder PC.So einfach und digital geht also "schenken" im 21 Jahrhundert.Genau das richtige Konzept für Ihren Betrieb?Einfach. Kostengünstig. Schnell.Mit der Einstiegslösung von incert, dem Gutscheinsystem Express(https://www.ots.at/redirect/incert) starten Sie noch rechtzeitig vorWeihnachten mit einer fertigen Gutscheinlösung für den digitalenGutscheinverkauf.- Freischaltung genügt und Sie können mit der Befüllung beginnen- Einfach Anlage von Wert-, Paket- und Leistungsgutscheinen- Gutscheinshop anpassbar mit eigenen Farben, Bildern & Logo- Fertige Gutscheinvorlagen mit Ihren Bildern, Logo & Farbgebung- Individualisierung der Gutscheine durch den Käufer mit Widmungstext undeigenem Foto- Dynamische Filterung von Kategorien & Themen- Vorinstallierte Online-Payments- "print@home" und Postversand- Marketingtools wie Schaufensterfunktion, Limitierung und RabattaktionenDas Gutscheinsystem "Express" - sofort für Ihren Betrieb eingerichtet. Jetztinformieren & loslegen! (https://www.incert.at/gutscheinsystem/express?utm_source=Presseaussendung&utm_medium=APA&utm_campaign=digitales_schenken)Pressekontakt:INCERT eTourismus GmbH & Co KGLeonfeldnerstrasse 328, A-4040 LinzTel: +43 (0) 732 890018mailto:beratung@incert.athttp://www.incert.atWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/128189/4779390OTS: INCERT eTourismus GmbH & Co KG