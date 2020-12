BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Start einer Konferenz für mehr Bürgerbeteiligung in der Europäischen Union wird von einem Streit über den Vorsitz aufgehalten. Der Vorschlag des Europaparlaments, den Belgier Guy Verhofstadt an die Spitze zu setzen, finden unter den Mitgliedstaaten bisher nicht die nötige Unterstützung. Der deutsche Staatsminister Michael Roth sagte am Dienstag nach Beratungen mit Kollegen, leider seien noch nicht alle Fragen geklärt. Deutschland führt noch bis Jahresende die Ratspräsidentschaft in der EU.

Ursprünglich hatte die auf zwei Jahre angesetzte Konferenz bereits im Mai beginnen sollen - wegen der Corona-Pandemie war das aber nicht möglich. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte, "wenn es angesichts der Pandemie nur irgend geht, dann wollen wir noch vor Ende des Jahres damit starten". Ob das klappt, ist angesichts der ungeklärten Führungsfrage ungewiss. "Wir als Parlament haben kein Interesse daran, die Konferenz weiter zu verschieben", sagte der Grünen-Abgeordnete Daniel Freund.