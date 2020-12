Process Sensing Technologies, ein Unternehmen von Battery Ventures, gibt neue Mehrheitsinvestitionen von AEA Investors bekannt

Process Sensing Technologies („PST“), ein globaler Hersteller von Instrumenten, Analysatoren und Sensoren zur Präzisionsmessung und -überwachung in einer Vielzahl kritischer Branchen, gab bekannt, dass das globale Private-Equity-Unternehmen AEA Investors LP („AEA“) eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen getätigt hat. PST-Unterstützer Battery Ventures wird eine Minderheitsbeteiligung an dem Geschäft behalten. Baird fungierte als exklusiver Berater auf der Verkaufsseite. Andere Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

PST – eine Plattform, die im Besitz von Battery ist und sieben globale Unternehmen umfasst – verkauft seine Sensoren und andere Technologien an Branchen wie Pharma, Biowissenschaften, Spezialgase, Petrochemie, Lebensmittel und Getränke, Halbleiter und Gebäudeautomation. Die Produkte des Unternehmens messen unter anderem Feuchtigkeit, Sauerstoff und Druck und tragen zur Verbesserung der Rentabilität der Kunden bei, während sie gleichzeitig die häufig strengen Branchenvorschriften einhalten.