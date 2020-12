DGAP-Ad-hoc: ALLGEIER SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Allgeier SE: Akquisition im Geschäftsbereich Enterprise IT



01.12.2020 / 18:45 CET/CEST

München, 01. Dezember 2020 - Allgeier SE (ISIN DE000A2GS633, WKN A2GS63), München, teilt mit: Am heutigen Tag hat die Allgeier Enterprise Services AG, Bremen, über eine Tochtergesellschaft einen Kaufvertrag zum Erwerb der Geschäftsanteile der publicplan GmbH, Düsseldorf, unterzeichnet. Mit einer Größe von knapp 10 Millionen Euro Umsatz und rund 80 Mitarbeitern ist die publicplan GmbH ein Experte für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung und E-Government. Der Fokus liegt dabei auf Open-Source-basierten Softwarelösungen mit einem Leistungsangebot von der Beratung über die Entwicklung bis hin zu Pflege und Wartung von Softwarelösungen, die auf die Bedürfnisse der Verwaltung zugeschnitten sind. Mit dem Erwerb der publicplan GmbH baut Allgeier das Leistungsangebot für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung im Bereich E-Government weiter aus.



Der Erwerb steht unter dem Vorbehalt der Kartellfreigabe sowie weiterer Closing-Bedingungen. Die Durchführung des Kaufvertrages wird in den kommenden vier bis sechs Wochen erwartet. Der Kaufpreis beläuft sich auf einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag. Der Gründer und Geschäftsführer der publicplan GmbH, Herr Dr. Christian Knebel, der bereits vor dem Verkauf Gesellschafter der publicplan GmbH war, wird sich im Zuge des Erwerbs mit 20 Prozent der Geschäftsanteile künftig weiterhin am Unternehmen beteiligen.

Kontakt:Allgeier SECorporate Communications & Investor RelationsDr. Christopher GroßeEinsteinstraße 17281677 MünchenTel.: +49 (0)89/998421-0Fax: +49 (0)89/998421-11E-Mail: ir@allgeier.comWeb: www.allgeier.com