Seismic übernimmt Grapevine6, um digitales Engagement im Vertrieb über unterschiedliche Social-Media-Plattformen zu ermöglichen

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Integrierte Lösung, um

Vertriebsmitarbeitern die Möglichkeit zu bieten, personalisierte Inhalte zu

erstellen und mit, in sozialen Medien aktiven, Käufer zu teilen, um so

Beziehungen zu vertiefen und Umsätze zu steigern



https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2997506-1&h=60190861&u=https%3A%2F%2Fseismic

.com%2F&a=Seismic , einer der führenden Plattform-Anbieter im Bereich Sales

Enablement und Marketing-Orchestration, gab heute die Akquisition von Grapevine6

bekannt. https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2997506-1&h=1992440826&u=https%3A%2

F%2Fwww.grapevine6.com%2F&a=Grapevine6 ist eine patentierte Plattform für

soziales und digitales Vertriebsengagement. Die Eingliederung des Unternehmens

ermöglicht es Seismic, Vertriebsmitarbeitern auch für den Kundenkontakt auf

Social-Media-Plattformen relevante Inhalte von 11.000 Drittanbietern zur

Verfügung zu stellen - für mehr aussagekräftige, authentische Gespräche in den

sozialen Medien.







LiveSocial (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2997506-1&h=2301987152&u=https%3

A%2F%2Fseismic.com%2Fproduct%2Flivesocial%2F%3Futm_medium%3Dreferral%26utm_sourc

e%3Dpr%26utm_campaign%3Dcomms-pr-2020&a=Seismic+LiveSocial) hervorgehen.

LiveSocial ist eine Social-Engagement-Lösung für Vertriebsteams und Teams mit

direktem Kundenkontakt. Sie nutzt die von Grapevine6 entwickelte KI-Engine und

hilft Vertriebsmitarbeitern dabei, zu Trusted Advisor für ihre Käufer zu werden,

indem sie sich auf authentische Weise mit ihren Kunden über die gesamte Social

Media Landschaft austauschen. Mit LiveSocial können die Teams zeitnah, seriöse

und Compliance konforme Inhalte in eigene Worte fassen und teilen, um so die

richtige Zielgruppe auf verschiedenen sozialen Plattformen, wie Twitter,

LinkedIn und

Marktführer in die Lage den ROI ihrer Social-Engagement-Strategie zu messen. Mit

dieser Nachricht knüpft Seismic an einer erfolgreichen $92M Series F (https://c2

12.net/c/link/?t=0&l=de&o=2997506-1&h=871692337&u=https%3A%2F%2Fseismic.com%2Fco

mpany%2Fnewsroom%2Fseries-f%2F&a=Series+F) Finanzierungsrunde sowie starkes

Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr an.



"In der heutigen dynamischen Vertriebslandschaft möchten Käufer in den sozialen

Medien von vertrauenswürdigen Personen und nicht von Unternehmen angesprochen

werden und mit ihnen kommunizieren", erklärte Doug Winter, Co-Founder und CEO

von Seismic. "LiveSocial wird durch die Kombination der branchenführenden

Sales-Enablement-Plattform von Seismic und der Digital-Engagement-Plattform von Seite 2 ► Seite 1 von 3



