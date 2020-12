EnWave unterzeichnet kostenpflichtige kommerzielle Lizenzvereinbarung und Ausrüstungskaufvertrag mit Nippon Trends Food Services, Inc.

Vancouver, B.C., 1. Dezember 2020. Die EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) ("EnWave", oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/enwave-corp/ ) gab heute bekannt, dass sie eine gebührenpflichtige kommerzielle Lizenzvereinbarung (die "Lizenz") und eine Vereinbarung über den Kauf von Geräten (die "Kaufvereinbarung") mit Nippon Trends Food Services, Inc. ("Nippon"), einem in Kalifornien ansässigen Unternehmen mit Niederlassungen in Kanada und den USA, das unter seiner Marke Yamachan Ramen Premium-Ramen-Nudeln herstellt, unterzeichnet hat. Während einer eingehenden Evaluierung der patentierten Strahlungsenergie-Vakuum ("REV") Dehydratisierungstechnologie von EnWave entwickelten Nippon und das Unternehmen erfolgreich ein Verfahren zur Dehydratisierung frischer Ramen-Nudeln, die wieder zu einer frischen Qualität rehydrieren. Nippon beabsichtigt, diese Anwendung unter der Lizenz zu vermarkten.