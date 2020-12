SPD dringt auf mehr Verhandlungszeit im Streit um Rundfunkbeitrag

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Im Streit der Magdeburger Kenia-Koalition zum künftigen Rundfunkbeitrag pocht die SPD auf mehr Verhandlungszeit. Es gebe verschiedene Vorschläge der Regierungspartner für eine Lösung, sagte SPD-Fraktionschefin Katja Pähle am Dienstagabend. "Wir brauchen jetzt Gespräche, wie es in der Koalition weitergeht." Sie forderte Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) und CDU-Landeschef Holger Stahlknecht dazu auf, "tatsächlich zu einem Weg des Dialogs zurückzukehren."

Eine am Dienstag zunächst verabredete Verschiebung der Sitzung des Medienausschusses am Mittwoch (2. Oktober) um eine Woche war kurz darauf wegen eines Vetos der CDU-Fraktion obsolet geworden. Die Koalition setzte daher für den Abend die zweite Krisensitzung binnen eines Tages zum Thema an, um noch zu einer Einigung zu kommen. Der Medienausschuss soll eine Empfehlung beschließen, wie der Landtag bei der entscheidenden Sitzung Mitte Dezember abstimmen soll.