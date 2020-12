NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Biontech nach zuletzt gutem Lauf der Papiere von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, auch wenn das Kursziel von 123 auf 126 US-Dollar angehoben wurde. Zuletzt waren die primär in New York gelisteten Aktien des deutschen Unternehmen wegen der Aussicht auf eine baldige Zulassung für einen Corona-Impfstoff auf einer Rekordjagd, die am Dienstag bei über 128 Dollar gipfelte. Seit März hatten sich die Papiere damit mehr als vervierfacht.

Die Studiendaten mit dem Impfstoff seien von höchster Qualität, lobte Analyst Tazeen Ahmad in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies und der Status als Pionier seien im Kurs der Aktie nun aber eingepreist worden, gab er zu bedenken. Mit seinem neuen Kursziel von 126 Dollar hatte er auf dem am Dienstag erreichten Rekordniveau kein Kurspotenzial mehr gesehen. Durch einen deutlichen Rückfall im Tagesverlauf haben die Aktien im späteren Dienstagshandel aber wieder etwa zehn Dollar Luft nach oben.