Market Access Transformation (MAT) sichert sich erste institutionelle Finanzierung unter der Federführung von Silversmith Capital Partners

Market Access Transformation (MAT) ist ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen, das modernste Technologien zur Automatisierung und Modernisierung der Art und Weise einsetzt, wie Life-Science-Unternehmen unternehmenskritische Erkenntnisse gewinnen, um ihre Entscheidungsfindung über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu optimieren. Heute gab MAT eine Minderheitsbeteiligung in Höhe von 30 Millionen US-Dollar durch Silversmith Capital Partners, ein in Boston ansässiges Wachstumsunternehmen, bekannt. Mit dieser Investition nimmt MAT zum ersten Mal Fremdkapital auf und verwendet dies für die Erweiterung seines Teams sowie zur Beschleunigung der Innovation seines Produktangebots.

Das 2016 gegründete Unternehmen MAT hat mit der Entwicklung von Rapid Payer Response (RPR) die Art und Weise revolutioniert, wie Global-Payer-Marktforschung betrieben wird. Rapid Payer Response ist die einzige globale On-Demand-Plattform zur Erhebung kritischer Zahler-Informationen. In fünf Jahren hat das Unternehmen einen Kundenstamm von mehr als 45 Biopharma- und Geräteherstellern aufgebaut – darunter die Top 10 Pharmaunternehmen. Durch die Partnerschaft mit Silversmith festigt MAT seine marktführende Position bei der Bereitstellung technologiebasierter Lösungen für das Gesundheitswesen.

„Seit der Gründung von MAT liegt unser Schwerpunkt vornehmlich darauf, unseren Kunden neue und optimierte Angebote zu unterbreiten, die ungedeckten Bedarf im Bereich der Gesundheitsforschung und -analyse erfüllen“, so Baiju Aurora, CEO und Mitbegründer von MAT, der das Unternehmen zusammen mit dem Mitgründer Paul Howard weiterhin leiten wird. „Wir sind unglaublich stolz darauf, was unser Team in so kurzer Zeit erreicht hat, und freuen uns über die Partnerschaft mit Silversmith bei der Beschleunigung unserer Produktentwicklungsinitiativen.“

RPR basiert auf der firmeneigenen SaaS-Plattform, die es Herstellern ermöglicht, solidere Einblicke zu erhalten – und das in einem Drittel der erforderlichen Zeit und zur Hälfte der Kosten im Vergleich zu traditionelleren, manuellen Ansätzen. RPR stützt sich auf ein ausgedehntes globales Zahler-Netzwerk – das sich über 40 Länder erstreckt – und nutzt ein einzigartiges Verfahren zur Auswahl und Überprüfung der Zahler. „Während RPR es uns ermöglicht, Technologielösungen für eine Vielzahl von Pharmaunternehmen auf der ganzen Welt zu liefern, arbeitet unser Expertenteam aus Spezialisten für Preisgestaltung und Marktzugang daran, die Bindung und Zufriedenheit unserer Kunden zu stärken“, fügte Paul Howard hinzu.