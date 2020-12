Seit den ersten Berichten zum Coronavirus vor fast einem Jahr ist die Zahl der vermögenden Privatpersonen, die Interesse am Erwerb einer Staatsbürgerschaft – nicht nur eines Aufenthaltsrechts – durch Investitionen bekunden, um 25 Prozent gestiegen, was darauf hindeutet, dass internationale Investoren einen längerfristigen Wohnsitzwechsel in Betracht ziehen. Außerdem berichtet die führende Wohnsitz- und Staatsbürgerschafts-Beratungsfirma Henley & Partners über eine beispiellose und anhaltende Zunahme der Anfragen von Bürgern aus hochentwickelten Ländern wie Kanada, Großbritannien und den USA im Vergleich zum letzten Jahr sowie über eine merkliche Verlagerung bei den Prioritäten ihrer Kundschaft.

Laut dem CEO von Henley & Partners, Dr. Jürg Steffen, ist die Investitionsmigration auch bei Berücksichtigung des seit mehr als einem Jahrzehnt wachsenden Engagements auf der Käufer- und Verkäuferseite heute ein Mainstream-Consultingservice für wohlhabende Personen geworden. „Die Vorteile sind sowohl für Investoren und ihre Familien als auch für souveräne Staaten und deren Bürger ganz erheblich. Das Volumen hat inzwischen eine kritische Masse erreicht, sodass davon auszugehen ist, dass Investitionsmigration heute eine gängige Überlegung vermögender Privatpersonen ist, die sich gegen Marktvolatilität absichern und durch eine erweiterte globale Beweglichkeit sowohl kurzfristige Vorteile als auch langfristige Renditen erzielen wollen. Als Berater werden wir heute ebenso wie andere professionelle Berater für wohlhabende Privatkunden wie Anwälte, Bankiers, Vermögens- und Investmentmanagement-Experten angesehen und in Anspruch genommen.“

Im vergangenen Jahr waren die fünf Länder mit den meisten Anfragen allesamt Schwellenländer: Indien, Südafrika, Bangladesch, Pakistan und Nigeria. Indien behält auch 2020 seine Spitzenposition, die Kombination aus Covid-19 und anhaltenden politischen Unruhen hat jedoch dazu geführt, dass die USA, die im vergangenen Jahr auf Platz 6 lagen, auf den zweiten Platz aufgestiegen sind (während sie zugleich im Ranking des Henley-Passport-Index abstürzten), gefolgt von Pakistan, Nigeria und Südafrika. Großbritannien lag im vergangenen Jahr auf Platz 7 , aber vor dem Hintergrund der fortbestehenden Ungewissheit nach dem Brexit ist das Land 2020 auf Platz 6 geklettert, während Kanada von Platz 16 im Jahr 2019 auf Platz 8 im Jahr 2020 vorrückte.