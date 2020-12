---------------------------------------------------------------------------

Die Pacifico Renewables Yield AG (die "Gesellschaft", ISIN: DE000A2YN371, Börse Düsseldorf: PRY) hat im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich insgesamt 1.379.311 neue Aktien platziert. In der Bezugsperiode vom 17.11.2020 bis einschließlich 30.11.2020 wurden von Altaktionären 1.015.329 neue Aktien der Gesellschaft zum Bezugspreis von EUR 29,00 gezeichnet. Weitere 363.982 nicht bezogene, neue Aktien wurden heute im Rahmen einer mehrfach überzeichneten Privatplatzierung an institutionelle Investoren zu einem Preis von EUR 31,00 erfolgreich platziert. Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats daher am heutigen Tag den Beschluss gefasst, die bereits angekündigte Kapitalerhöhung durch Ausgabe von 1.379.311 neuen Aktien durchzuführen. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft somit ein Bruttoemissionserlös in Höhe von insgesamt EUR 40,7 Millionen zu.



*************

Investor-Relations- und Medienanfragen

info@pacifico-renewables.com



Rechtlicher Hinweis

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen.