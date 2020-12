---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung

Planegg/München, 1. Dezember 2020



Thomas Biegi leitet die Unternehmenskommunikation bei MorphoSys

Die MorphoSys AG (FSE: MOR; Prime Standard Segment, MDAX & TecDAX; Nasdaq: MOR) gab heute bekannt, dass Thomas Biegi zum 1. Dezember 2020 die Leitung der Unternehmenskommunikation des biopharmazeutischen Unternehmens übernommen hat. Er berichtet in der neu geschaffenen Position als Vice President, Head of Corporate Communications an den Vorstandsvorsitzenden Dr. Jean-Paul Kress.



Biegi hat zuvor 13 Jahre bei Pfizer gearbeitet, wo er zuletzt die weltweite Kommunikation der Onkologie-Sparte verantwortete. Davor war er in der Konzernpressestelle als Unternehmenssprecher für Pfizer Essential Health tätig. Thomas Biegi stieg 2008 bei Pfizer in Deutschland ein und leitete dort die externe Unternehmenskommunikation bevor er 2017 in die Unternehmenszentrale in New York wechselte.



"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Thomas Biegi einen international erfahrenen Kommunikator mit großer Expertise in der Patienten- und Gesundheitskommunikation für MorphoSys gewinnen konnten", sagt Jean-Paul Kress, Vorstandsvorsitzender von MorphoSys. "Nach der erfolgreichen FDA-Zulassung unseres Blutkrebs-Medikaments Monjuvi(R) wird er einen wichtigen Beitrag dazu leisten, unsere Mission voranzutreiben, um das Leben von Patienten mit schweren Krankheiten zu verbessern und MorphoSys als aufstrebendes biopharmazeutisches Unternehmen in den Bereichen Onkologie und Autoimmunerkrankungen zu positionieren."



Thomas Biegi begann seine Karriere bei Daimler in Berlin und hat ein Diplom in Betriebswirtschaftslehre an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim sowie einen Magister Artium in Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Freien Universität Berlin.

Über Monjuvi(R) (Tafasitamab-cxix)

Monjuvi ist ein humanisierter, Fc-modifizierter, zytolytischer, gegen CD19-gerichteter, monoklonaler Antikörper. 2010 hat MorphoSys die weltweiten Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für Tafasitamab von Xencor, Inc. einlizensiert. Tafasitamab verfügt über einen mit der XmAb(R)-Technologie veränderten Fc-Teil, der die B-Zell-Lyse durch Apoptose und Immuneffektormechanismen vermittelt, einschließlich antikörperabhängiger zellvermittelter Zytotoxizität (ADCC) und antikörperabhängiger zellulärer Phagozytose (ADCP).