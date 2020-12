Nordex SE: 10.668.068 Aktien mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 200 Millionen Euro erfolgreich platziert

Hamburg, 1. Dezember 2020. Die Nordex SE (ISIN DE000A0D6554) wird 10.668.068 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien aus der am heutigen Tag beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlage ausgeben. Die neuen Anteile wurden ausschließlich bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ("Accelerated Bookbuilding") zu einem Platzierungspreis von 18,90 Euro je Aktie platziert.



Acciona S.A., die Ankeraktionärin der Nordex SE, hat sich an der Kapitalerhöhung beteiligt.



Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 7. Dezember 2020 in das Handelsregister in Rostock eingetragen. Die neuen Aktien werden prospektfrei voraussichtlich ebenfalls am 7. Dezember 2020 zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zugleich zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen und am darauffolgenden Handelstag, dem 8. Dezember 2020, in die bestehende Notierung einbezogen. Die neuen Aktien sind ab 1. Januar 2020 gewinnanteilberechtigt.