Crest, Oral-B und Blend-a-med kündigen Einführung der ersten recycelbaren HDPE-Zahnpastatuben in Nordamerika und Europa an

Zahnpastatuben werden täglich von Millionen von Verbrauchern genutzt. Ihre Zusammensetzung aus mehreren Materialien stellt Recyclinganlagen in aller Welt jedoch vor große Herausforderungen. Die Lösung hierfür stellen Tuben aus HDPE (High-Density-Polyethylen) dar, die einen vergleichbaren Produktschutz wie die derzeit verwendeten Tuben bieten und von zuständigen nordamerikanischen und europäischen Stellen die Zertifizierung erhalten haben, dass sie mit bereits vorhandenen Recyclingtechnologien kompatibel sind. Diese HDPE-Tuben können dort recycelt werden, wo entsprechende Sammelsysteme existieren.

Damit die richtige Lösung eingeführt wird und Zahnpastatuben nachhaltiger produziert werden, steht Procter & Gamble in Gesprächen mit mehreren HDPE-Tubenlieferanten und hat bereits eine Vereinbarung mit Albéa getroffen. Das Verpackungsunternehmen wird die Belieferung mit seinen proprietären Tuben des Typs Greenleaf Generation 2 aufnehmen. Diese Tuben können überall dort recycelt werden, wo entsprechende Sammelsysteme vorhanden sind. Tuben des Typs Greenleaf Generation 2 wurden von der nordamerikanischen Association of Plastic Recyclers (APR) sowie von RecyClass und SUEZ.circpack in Europa zertifiziert und können mit dem bereits vorhandenen effizienten Recyclingsystem für HDPE-Flaschen recycelt werden.

Um die APR-Zertifizierung zu erhalten, wurde der Nachweis erbracht, dass die Zahnpastatuben in hochwertiges Post-Consumer-HDPE-Harz umgewandelt und anschließend zur Herstellung neuer Kunststoffflaschen wiederverwendet werden können.

RecyClass ist eine unabhängige, branchenübergreifende Plattform, die die Recyclingfähigkeit von Materialien beurteilt und spezifische Empfehlungen zur Verbesserung von Verpackungen ausspricht, damit diese im Einklang mit aktuellen Recyclingtechnologien in Europa stehen. Die Plattform bescheinigt, dass die Zahnpastatuben-Technologie von Procter & Gamble mit den gängigen HDPE-Recyclingverfahren kompatibel ist. Darüber hinaus bescheinigt sie, dass die Zahnpastatuben samt Deckel von Procter & Gamble keine negativen Auswirkungen auf das derzeitige Recyclingverfahren für HDPE-Behälter in Europa haben wird.