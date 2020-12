Alira Health erlangt AWS Select Consulting Partner Status

„Technologie besitzt die Kraft, komplexe Probleme zu lösen und ein transformatives Instrument im gesamten Ökosystem des Gesundheitswesens und der Biowissenschaften zu sein“, so Gabriele Brambilla, Chief Executive Officer bei Alira Health. „Ich bin stolz auf die Zusammenarbeit mit Amazon Web Services. Ich bin davon überzeugt, dass wir unseren Kunden gemeinsam tiefere und relevantere Erkenntnisse ermöglichen werden.“

Wie Alira Health ( www.alirahealth.com ), ein führendes internationales Beratungsunternehmen im Bereich Gesundheitswesen und Biowissenschaften, bekanntgab, hat das Unternehmen kürzlich den Status eines Select Consulting Partner von Amazon Web Services (AWS) erlangt. Die neu begründete Advanced Analytics-Praxis der Firma nutzt die Cloud-Computing-Fähigkeiten von AWS, um Kunden einen größeren Nutzen zu bieten. Sie bietet vollständig konforme, maßgeschneiderte digitale Lösungen, die von AWS gestützt werden und eine sichere Nutzung von Daten ermöglichen, die von den Gesundheitssystemen und durch die internen Daten der Kunden generiert werden. Die Lösungen werden den Kunden als Software-as-a-Service (SaaS) zur Verfügung gestellt. Sie lassen sich nahtlos in bestehende Arbeitsprozesse integrieren und unterstützen die Kunden bei der Priorisierung von Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E), bei der Ermittlung neuer therapeutischer Bereiche, die sich für die Geschäftsentwicklung von Unternehmen eignen, sowie bei der Bewertung von Geschäftsmöglichkeiten.

„Dass Alira Health den AWS Select Consulting Partner-Status erlangt hat, ist ein Beleg für das Engagement des Unternehmens, seine Advanced Analytics-Praxis in Bezug auf unsere digitalen Fähigkeiten zu erweitern, um skalierbare und sichere SaaS-Lösungen auf der Basis von AWS Cloud Services zu entwickeln“, erläuterte Filippo Benetti, Advanced Analytics Manager. „Diese Lösungen helfen unseren Kunden, die riesige Menge von Daten, die das Gesundheitswesen generiert, in aussagekräftige Erkenntnisse umzuwandeln. Diese Erkenntnisse unterstützen dann strategische Entscheidungen, indem sie wissenschaftliche Nachweise mit zuverlässigen Markttrends korrelieren.“

Die Analysepraxis wird von einem Team von Datenwissenschaftlern und Entwicklern mit AWS Solution Architect-Zertifizierung unterstützt, die daran arbeiten, traditionelles Consulting in SaaS-Lösungen umzuwandeln und den Kunden über die Erfüllung eines Beratungsprojekts hinaus einen kontinuierlichen Wert zu bieten. Die Praxis arbeitet mit Kunden aus dem gesamten Gesundheitssektor zusammen, darunter Dienstleister, Kostenträger, staatliche Stellen und die Biowissenschaftsbranche, um ihre derzeitige Infrastruktur zu verbessern und zu erweitern, indem sie sich auf die skalierbaren, kostengünstigen und sicheren Dienstleistungen von AWS stützt.

Über Alira Health:

Alira Health ist ein internationales Beratungsunternehmen, das sich an vorderster Front für die Transformation des Gesundheitswesens einsetzt. Wir bieten eine Reihe von integrierten Dienstleistungen an, die Gesundheits- und Life-Science-Unternehmen dabei helfen sollen, über den gesamten Lebenszyklus ihrer Lösungen innovativ zu sein und zu wachsen.

Alira Health wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Framingham, Massachusetts, USA. Die Büros befinden sich in San Francisco, Kalifornien, USA; Paris, Frankreich; Barcelona, Spanien; München, Deutschland; Mailand, Italien sowie in Basel und Genf, Schweiz.

Erfahren Sie mehr unter www.alirahealth.com.

