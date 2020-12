Nardò, Italien und Turin, Italien (ots/PRNewswire) -



- Neuer Automobili Pininfarina Battista absolviert erste Hochgeschwindigkeits-

und Handling-Tests auf dem Testgelände im italienischen Nardò

- Im Rahmen umfassender Erprobungsfahrten erfolgt die Feinabstimmung des

einzigartige Fahrwerks mit fünf anwählbaren Fahrmodi des Battista

- Die elektrische Leistung von 1.900 PS und einem Drehmoment von 2.300 Nm macht

den Battista zum leistungsstärksten italienischen Sportwagen

- Neues Video zeigt den Battista Prototypen zum ersten Mal in Aktion:

http://www.youtu.be/et8ZzcRIXGc



Automobili Pininfarina hat einen Meilenstein in der Entwicklung des neuen

Battista erreicht. Der rein elektrisch betriebene Hyper-GT hat sein erstes

Hochgeschwindigkeits-Testprogramm auf dem Prüfgelände im italienischen Nardò

absolviert.





Der erfolgreiche Testlauf schlägt ein neues Kapitel im Entwicklungsprogramm desbisher leistungsstärksten italienischen Sportwagens auf. Dabei werden neunPrototypen und Vorserienmodelle des rein elektrisch betriebenen Battista auföffentlichen Straßen und in Testzentren geprüft, um das einzigartige Fahrwerk,das fortschrittliche Torque-Vectoring-System sowie das Sounddesign zu testen undzu homologieren.Testfahrer und Vehicle Dynamics Manager, Georgios Syropoulos, führte eine Reihevon Dynamiktests auf dem weltberühmten Testgelände in Nardò durch,einschließlich Runden auf der Highspeedstrecke mit Querneigung und 12,6 km Längesowie auf dem 6,2 km langen kurvenreichen Handling-Kurs.René Wollmann, Director of Sports Cars bei Automobili Pininfarina, sagt: "DieserTest ist für unsere Kunden sowie das Team von Automobili Pininfarina einspannender Moment, da wir hiermit die nächste Entwicklungsstufe des bisherleistungsstärksten italienischen Sportwagens abschließen. Nach umfassendenSimulationen können wir nun die individuelle Feinabstimmung des Fahrwerks undunseres bahnbrechenden Viermotor-Torque-Vectoring-Systems im Battista aufStraßen und Teststrecken vornehmen."Die 120-kWh-Batterie des Battista treibt vier Elektromotoren (einen pro Rad) miteiner Leistung von zusammen 1.900 PS und einem maximalen Drehmoment von 2.300 Nman. Der Hightech-Antriebsstrang sorgt durch eine intelligente Verteilung derAntriebskraft auf die vier Räder unter allen Bedingungen für eine optimierteTraktion und ermöglicht den Kunden, das Fahrerlebnis an ihre persönlichenVorstellungen anzupassen, wobei fünf stark differenzierte Fahrmodi (Calma, Pura,Energica, Furiosa und Carattere) zur Verfügung stehen.Georgios Syropoulos, Testfahrer und Vehicle Dynamics Manager bei Automobili