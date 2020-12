Scientist.com erweitert die preisgekrönte Compliance-Plattform um die Standards für präklinische Studien des International Research Consortium

Scientist.com, der führende Marktplatz der Gesundheitsindustrie für Auftragsforschung, ist eine Partnerschaft mit Enhancing Quality In Preclinical Data (EQIPD) eingegangen, um bei der Definition und Verbesserung der Datenqualität in der präklinischen Forschung zu unterstützen. Ein Selbstzertifizierungsfragebogen ist jetzt über die mehrfach ausgezeichnete Compliance-Lösung COMPLi von Scientist.com zugänglich und ermöglicht es globalen Lieferanten, sich vor der Zusammenarbeit mit biopharmazeutischen Forschungsorganisationen selbst zu zertifizieren. Mit dieser Selbstzertifizierung weisen Lieferanten gegenüber potenziellen Kunden ihre Datenintegritätsprozesse und -verfahren nach.

„Der ganzheitliche Ansatz von EQIPD zur Bewältigung der Herausforderungen bezüglich der Datenqualität in der präklinischen Forschung stimmt mit unseren COMPLi-Standards überein, die Forschern die angemessene Due-Diligence-Prüfung ermöglichen, die für die Beschaffung bei Lieferanten von präklinischen Diensten erforderlich ist“, erklärte Matt McLoughlin, VP für Categories & Compliance. „Wir arbeiten mit EQIPD zusammen, um sicherzustellen, dass die Datenintegrität im Mittelpunkt der Forschung steht.“

Gegenwärtig gibt es keine weltweit anerkannten Qualitätsstandards hinsichtlich der Berichterstattung über Daten aus präklinischer Forschung. Um solche Standards zu definieren und zu implementieren, hat EQIPD ein Konsortium der wichtigsten Stakeholder gebildet, zu dem große Pharmaunternehmen (einschließlich einer Reihe aktueller Kunden von Scientist.com), Biotechnologieunternehmen, akademische Einrichtungen und Compliance-Lösungen gehören. Das Konsortium arbeitet eng mit den Mitgliedern der Stakeholder-Gruppen wie Scientist.com zusammen. EQIPD bemüht sich um die Entwicklung von Best Practices, die in der gesamten Forschung und Entwicklung in den Biowissenschaften ausgetauscht werden können.

„Die Verwendung der von EQIPD abgeleiteten Tools durch Stakeholder wie Scientist.com ermöglicht es EQIPD, den Auftrag zur Verbesserung der Datenintegritätsstandards in der globalen Forschungsgemeinschaft zu erfüllen“, erklärte Anton Bespalov von PAASP, einem Mitglied des EQIPD-Konsortiums. „Ihre COMPLi-Plattform kann die Visibilität unserer Arbeit erhöhen und sicherstellen, dass sie vollständig mit den weiterführenden Zielen von EQIPD in Einklang steht.“