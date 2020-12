Eastman stellt sich mit einer ehrgeizigen Nachhaltigkeitsagenda den globalen Herausforderungen

Kingsport, Tennessee (ots/PRNewswire) - Der innovative Materialhersteller bringt

seinen Nachhaltigkeitsbericht 2020 heraus und kündigt die Ziele für 2030 an



https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2995713-1&h=3890573381&u=https%3A%2F%2Fwww.e

astman.com%2FPages%2FHome.aspx&a=Eastman (NYSE:EMN) hat am Dienstag im Rahmen

seines Nachhaltigkeitsberichts 2020 für das Jahr 2030 ehrgeizige

Nachhaltigkeitsziele formuliert. Der Bericht unterstreicht das Engagement des

Unternehmens für nachhaltige Innovationen. Eastman steckt darin die Ziele ab, um

drei schwierige, langfristige und potenziell verheerende Probleme der schnell

wachsenden Bevölkerungszahlen anzugehen: den Klimawandel, Plastikabfälle und

soziale Ungleichheiten.





Als innovativer Materialhersteller bringt Eastman genau die richtigenVoraussetzungen mit, um diese Herausforderungen in Angriff zu nehmen - mit neuenLösungen nach dem Better Circle-Konzept, die der ganzen Menschheit zugutekommen."Durch Prozess-, System- und Materialinnovationen können wir probate Lösungenfür die Klimakrise und die Probleme finden, die der Plastikmüll mit sich bringt.Gleichzeitig können wir auf dem Markt Produkte einführen, die den Bedarf einerständig wachsenden Bevölkerung abdecken", so Mark Costa, der Aufsichtsrats- undVorstandsvorsitzende von Eastman. "Diese Innovationen fassen wir im BetterCircle -Konzept zusammen."Als innovativer Materialhersteller bringt Eastman genau die richtigenVoraussetzungen mit, um diese Herausforderungen in Angriff zu nehmen - mit neuenLösungen, die der ganzen Menschheit zugutekommen. Das sind die Ziele, die dasUnternehmen mit seinem Better Circle-Ansatz verfolgt:Klimawandel eindämmenEastman sieht es als seine Verantwortung, den ökologischen Fußabdruck seinerGeschäftsoperationen ständig zu verkleinern. Das Unternehmen unterstützt dasÜbereinkommen von Paris. Um dem gerecht zu werden, hat sich Eastman dazuverpflichtet, bis 2050 klimaneutral zu werden.Das Ziel für 2030:- Volumen der absoluten Treibhausgas-Emission der Scopes 1 und 2 bis 2030 um einDrittel senken, um bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen.- Innovationen vorantreiben, um Produkte bereitzustellen, die es erlauben, inden Wertschöpfungsketten und vor Ort beim Kunden Energie zu sparen und denAusstoß von Treibhausgasen zu reduzieren.Kreislaufwirtschaft unterstützenEastman trägt zur Kreislaufwirtschaft bei. Das Unternehmen versucht, Plastikmüllvon Deponien fernzuhalten und die Umwelt durch innovatives Recycling von Müll zuschützen - um Müll in nützliches Materialien zu verwandeln und so die fossilenReserven zu schonen.