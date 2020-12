Pressestimme 'Südwest Presse' zur Lage in Frankreich Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 02.12.2020, 05:35 | 42 | 0 | 0 02.12.2020, 05:35 | ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zur Lage in Frankreich: "Er (Macron), der sich so gern in den großen Linien der europäischen Politik sieht, muss sich zwei Jahre nach den heftigen Protesten der Gelbwesten erneut mit einem landesweiten Aufschrei herumschlagen. Dabei sollte der ehemalige Konservative Gérald Darmanin seit seiner Ernennung als Innenminister - bereits als dritter in dieser Legislaturperiode - das konservative Milieu für Macrons Bündnis gewinnen. Das Heraufbeschwören von Aufständen war nicht Teil des Plans; der Gesetzesentwurf wird nun geändert. Noch anderthalb Jahre sind es bis zur nächsten Präsidentschaftswahl. Für Macron wird es Zeit, in die politische Vorhand zu kommen."/yyzz/DP/he



