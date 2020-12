Mindtree arbeitet mit Databricks zusammen, um fortschrittliche, cloudbasierte Datenintelligenz anzubieten

WARREN, New Jersey, und BENGALURU, Indien, 2. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Mindtree , ein führendes Unternehmen für digitale Transformation und Technologiedienstleistungen, hat heute seine Zusammenarbeit mit Databricks , dem Daten- und KI-Unternehmen, bekannt gegeben. Gemeinsam wollen die Unternehmen ihre Kunden bei der Implementierung cloudbasierter Datenplattformen für erweiterte Analysen unterstützen. Dieser Service unterstützt die Nutzung der Databricks-Plattform ab der Implementierung während der gesamten „Customer Journey".

Globale Unternehmen in verschiedenen Branchen suchen nach Möglichkeiten, um effektiv umsetzbare Erkenntnisse aus großen Datenmengen zu gewinnen, und greifen auf künstliche Intelligenz (KI) zurück, um die immer komplexeren Aufgaben zur Lösung von Geschäftsproblemen auszuführen. Für eine leistungsstarke KI benötigen die Unternehmen aufgrund von Daten geringer Qualität vollständigen Zugriff auf Analysen zu „Data Lakes", häufig die größte Datenquelle in ihrem Unternehmen.

„Die Unternehmen beschleunigen ihre Digital-Transformation und es besteht eine gesteigerte Nachfrage nach unserer offenen, cloudbasierten Plattform", erklärte Michael Hoff, SVP für Geschäftsentwicklung und Partner bei Databricks. „Diese Partnerschaft mit Mindtree kombiniert die Fähigkeiten und Technologien, die nötig sind, um den Unternehmen dabei zu helfen, weiter digitale Technologien zu übernehmen und weitreichende geschäftliche Effekte für unsere Kunden zu erzielen."

Databricks bietet eine einheitliche Lösung für Data Engineering, kollaborative Datenwissenschaft, maschinelles Lernen über den gesamten Lebenszyklus und Geschäftsanalysen mithilfe einer so genannten Lakehouse Architecture . Mit der Databricks-Plattform können Unternehmen umfangreiche Datensätze erstellen und maschinelles Lernen in großem Maßstab optimieren, Workflows zwischen Teams optimieren, die Zusammenarbeit fördern, die Komplexität der Infrastruktur reduzieren und hervorragende Kundenerlebnisse bieten.

„Ein verbesserter, zuverlässiger Zugriff auf die Daten ist ein strategisches Unterscheidungsmerkmal für Unternehmen und ermöglicht eine bessere Entscheidungsprozesse im Unternehmen", erklärte Radhakrishnan Rajagopalan, Leiter für Kundenerfolg, Daten und Intelligenz bei Mindtree. „Databricks bietet eine leistungsstarke Plattform zur Beschleunigung datengesteuerter Innovationen in Unternehmen. Mindtree verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich digitaler Transformationstechnologien und wird den Unternehmen dabei helfen, die Databricks-Plattform zu nutzen und zeitnah auf Daten zuzugreifen, um aussagekräftige Geschäftsinformationen zu erhalten."

Informationen zu Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Unternehmen dabei unterstützt, durch Zusammenführung von Skalierung und Agilität ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Mindtree, jetzt eine Konzerngesellschaft von Larsen & Toubro, wurde 1999 unter dem Motto „Born digital" gegründet. Mehr als 280 Geschäftskunden verlassen sich auf die fundierte Fachkenntnis des Unternehmens, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und den Effizienzen, die sich durch Continuous-Delivery ergeben, regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in mehr als 15 Ländern rund um den Globus werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur, die von 21.800 teamorientierten, engagierten „Mindtree Minds" mit Unternehmergeist getragen wird.

