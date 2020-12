ACE Money Transfer treibt dank einer Partnerschaft mit Bank Alfalah Limited, Pakistan, grenzüberschreitende Zahlungen voran

„Durch den Start dieser Incentive-Kampagne mit der Bank Alfalah, einer der vertrauenswürdigsten und technologisch fortschrittlichsten Banken Pakistans, freuen wir uns, unseren Kunden etwas zurückzugeben, die unseren Dienstleistungen mit ihrem hart verdienten Geld vertrauen", sagte Rashid Ashraf, CEO von ACE Money Transfer. Weiter sagte er: „Indem wir mit dieser Bank zusammenarbeiten, konnten wir den Umfang unserer Dienstleistungen erheblich erweitern, unter anderem mit sofortigen Kontoeinlagen für alle Bankkonten in Pakistan, Zahlungsservices für Strom- und Wasserrechnungen und natürlich Bargeldauszahlungen über ein umfangreiches Filialnetzwerk im gesamten Land".

„Bank Alfalah bemüht sich stets, die Erwartungen und Anforderungen unserer Partner in Übersee zu übertreffen - die derzeit aus Fintechs, Geldüberweisungsanbietern, Banken usw. bestehen, und wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Service Level und Angebote zu verbessern", sagte Bilal Asghar, Konzernleiter bei Bank Alfalah für den Bereich Corporate, Investment Banking und International Business. „Unsere Partnerschaft mit ACE Money Transfer ermöglicht es uns, noch mehr Pakistani in Übersee und ihre Familien in Pakistan zu betreuen und dabei gleichzeitig das Ziel der Staatsbank von Pakistan zu unterstützen, Überweisungen über legale Bankkanäle voranzutreiben", fügte Herr Bilal hinzu.

Weitere Informationen über ACE Money Transfer

ACE Money Transfer (unter dem Namen „Aftab Currency Exchange Limited" eingetragen), ist ein bekanntes Finanzinstitut mit Sitz in Manchester, das sich auf grenzüberschreitende Zahlungen spezialisiert hat und Geldüberweisungen über ein umfangreiches Netzwerk aus mehr als 1.000 PSD-Agenten mit Sitz in GB und dem Europäischen Wirtschaftsraum und eine sehr starke Internetpräsenz anbietet.

Weitere Informationen über Bank Alfalah

Bank Alfalah gehört zu den größten Privatbanken in Pakistan, mit einem Netzwerk aus mehr als 700 Filialen in mehr als 200 Städten in ganz Pakistan, mit internationaler Präsenz in Bangladesch, Afghanistan, Bahrain und den VAE. Die Bank ist Eigentum der Abu Dhabi Group und wird von dieser betrieben.

