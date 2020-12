Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

BVB winkt Achtelfinal-Einzug - Leipzig braucht Sieg in Istanbul Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat gute Chancen auf den vorzeitigen Einzug in das Achtelfinale der Champions League. Bereits mit einem Remis in der Partie am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) gegen den Tabellenzweiten Lazio Rom wäre der Spitzenreiter …