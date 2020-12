Ynvisible verstärkt Board of Directors durch Ernennung von Ramin Heydarpour

Ynvisible Interactive Inc. (das „Unternehmen“ oder „Ynvisible“) (TSX-V: YNV, FSE: 1XNA, OTCQB: YNVYF) freut sich, die Ernennung von Ramin Heydarpour zum neuen unabhängigen Mitglied seines Board of Directors bekanntzugeben. Heydarpour kam im Oktober 2020 in beratender Funktion zu dem Unternehmen. Michael Robinson wurde im September 2020 zum Chief Operating Officer von Ynvisible ernannt und scheidet aus dem Board of Directors des Unternehmens aus.

Ynvisible Interactive Inc. is pleased to announce the appointment of Ramin Heydarpour as a new independent member of its Board of Directors, stepping into this role after joining Ynvisible as an Advisor in October 2020. (Photo: Business Wire)

„Es ist uns eine Ehre, Ramin Heydarpour im Board of Directors von Ynvisible begrüßen zu dürfen. Mit seiner über 30-jährigen Erfahrung in der Umsetzung bahnbrechender flexibler Technologien in umfangreiche Geschäftsmöglichkeiten und seinen erfolgskritischen Erkenntnissen, die zur Einführung von Innovationen in großem Umfang notwendig sind, bringt er wertvolles Wissen zur Lenkung unseres Geschäftsbetriebs und unserer strategischen Entscheidungsfindung mit. Diese Perspektive ist von entscheidender Bedeutung, wenn wir kurzfristige Wachstumsziele ins Auge fassen, insbesondere im Bereich Smart Labels, und unser Umsatzwachstum ankurbeln wollen“, erklärte Jani-Mikael Kuusisto, CEO von Ynvisible. „Wir sind ebenso gespannt auf den unlängst erfolgten Wechsel von Michael Robinson zu Ynvisible Interactive, wo er als COO unser operatives Geschäft mit Fokus auf weitere operative Spitzenleistungen leiten wird.“

Über Ramin Heydarpour

Ramin Heydarpour ist Unternehmensgründer und Managing Partner von Flex R&D Inc., einem in Pasadena (Kalifornien/USA) ansässigen technischen Beratungsunternehmen mit tiefgreifendem Knowhow in den Bereichen Roll-to-Roll-Verfahren und Produktentwicklung. Davor war er Global Vice President bei Avery Dennison, wo er die Entwicklung innovativer Produkte in den Bereichen Lebensmittelverpackung, Markenidentifizierung, Bürobedarf und Verbraucherprodukte leitete.

Er kann eine Erfolgsgeschichte in der Erfindung und Entwicklung neuer Produkte in einer breit gefächerten Palette von Anwendungen vorweisen, darunter flexible Verpackung, RFID-Tags und druckempfindliche Etiketten. Er ist Inhaber von 26 erteilten Patenten. In diversen Führungspositionen in Fortune-500-Unternehmen hat sich Ramin Heydarpour im Lauf der letzten 25 Jahre eine breite Perspektive und klare Erkenntnisse in folgenden Bereichen verschafft: