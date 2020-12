Lucid Motors vollendet Bau der ersten Greenfield-Fabrik für Elektrofahrzeuge in Nordamerika; Inbetriebnahmeprozess läuft für Produktionsstart von Lucid Air im Frühjahr 2021

NEWARK, Kalifornien, 2. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Lucid Motors, ein Unternehmen, das mit seinen fortschrittlichen Luxus-Elektrofahrzeugen neue Maßstäbe für nachhaltige Mobilität setzt, gab heute den Abschluss der ersten Bauphase der neuen Lucid AMP-1-Fabrik (Advanced Manufacturing Plant) in Casa Grande, AZ, bekannt. Die Inbetriebnahme der Produktionsanlagen und -prozesse läuft bereits vor dem Produktionsstart von Lucid Air im Frühjahr 2021. Die innovative AMP-1-Fabrik von Lucid ist das erste neu errichtete Elektrofahrzeugwerk auf der grünen Wiese, das in Nordamerika gebaut wurde. Sie wurde mit Blick auf die Zukunft so konzipiert, dass weitere Expansionsphasen am Standort möglich sind. Die nächste Phase soll Anfang 2021 beginnen, so dass 2023 das erste SUV der Marke unter dem Namen Project Gravity produziert werden kann.

Die hochmoderne Lucid AMP-1-Fabrik in Casa Grande, Arizona, wird eine anfängliche Kapazität von 30.000 Einheiten haben, die in Zukunft schrittweise auf bis zu 400.000 Einheiten erhöht wird

„Wir haben am 2. Dezember 2019 den ersten Spatenstich für das 590 Hektar große Lucid AMP-1-Gelände in Casa Grande, Arizona, vorgenommen, und etwas weniger als ein Jahr später haben wir die erste speziell errichtete Elektrofahrzeug-Fabrik in Nordamerika fertiggestellt", erklärte Peter Rawlinson, CEO und CTO von Lucid Motors. „Das Engagement und die Agilität, die dieses Team unter Beweis gestellt haben, sind wirklich erstaunlich. Wir nehmen bereits mit dem Lucid-Fertigungssystem kompatible Anlagen in Betrieb, um in nur wenigen Monaten mit der Produktion der nächsten Elektrofahrzeug-Generation, Lucid Air, zu beginnen

Im Rahmen der Inbetriebnahme der Fabrik, in der die innovativen Produktionsprozesse und die hochmoderne Ausrüstung von Lucid getestet werden, hat das Unternehmen bereits seine vollständige Beta-Prototypen-Testflotte aufgebaut und geht nun zum Bau einer letzten Serie von für die Produktion repräsentativen Versionen von Lucid Air über. Das Lucid-Fertigungssystem umfasst fortschrittliche Verfahren wie eine von der Luftfahrt inspirierte genietete und geklebte Monocoque-Karosseriestruktur, die Punktschweißnähte ersetzt und Lucid Air mit modernster Struktureffizienz ausstattet. Im Frühjahr 2021 werden in Arizona Serienfahrzeuge auf Kundenbestellung vom Band laufen, mit einer Anfangskapazität von bis zu 30.000 Einheiten jährlich, um die globalen Märkte, beginnend mit Nordamerika, zu beliefern. Bei diesen Serienfahrzeugen wird es sich zunächst um Lucid Air Dream Editions handeln, denen bald Grand Touring- und Touring-Modelle folgen werden. Lucid Air Pure wird Anfang 2022 in das Programm aufgenommen und ab $ 69.900[1] erhältlich sein.