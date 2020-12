DGAP-News EarthRenew Inc: EarthRenew kündigt langfristigen Demonstrationsfeldversuch zur Bodengesundheit an (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 02.12.2020, 07:08 | 68 | 0 | 0 02.12.2020, 07:08 | EarthRenew Inc: EarthRenew kündigt langfristigen Demonstrationsfeldversuch zur Bodengesundheit an ^

DGAP-News: EarthRenew Inc / Schlagwort(e): Studie

EarthRenew Inc: EarthRenew kündigt langfristigen Demonstrationsfeldversuch zur Bodengesundheit an

02.12.2020 / 07:07

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- EarthRenew kündigt langfristigen Demonstrationsfeldversuch zur Bodengesundheit an

Die wichtigsten Punkte:

- Der Versuch wird auf einer 20 Hektar großen Feldparzelle im westlichen Zentral-Saskatchewan durchgeführt.

- Von EarthRenews GrowER-Produkt wurden auf der Parzelle 1,6 Tonnen pro Acre ausgebracht.

- Der Demonstrationsversuch dient zur Messung der Verbesserungen des Ernteertrags, des Bodensäuregrads, der organischen Bodensubstanz und der Wirtschaftlichkeit der Farmer.

Toronto, 2. Dezember 2020. EarthRenew Inc. (CSE: ERTH) ("EarthRenew" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen einen langfristigen Demonstrationsversuch zur Bodengesundheit mit einem Agronomen in einem landwirtschaftlichen Betrieb im westlichen Zentral-Saskatchewan in der "Kastanosem-Zone" begonnen hat. Böden in der Kastanosem-Zone sind Teil der kühleren, feuchteren Ökoregion gemischter Grünlandflächen und weisen einen höheren Gehalt an organischer Bodensubstanz, eine dunklere Bodenfarbe und eine mächtigere Bodenentwicklung auf.

Ziel des Feldversuchs ist es, die kombinierten Wirkungen von EarthRenews GrowER und einer mikrobiellen Behandlung nach der Ernte zu demonstrieren. Mit dem Versuch wollen wir zeigen, wie unser Produkt den Ernteertrag verbessert, den Säuregehalt des Bodens neutralisiert, die organische Substanz des Bodens erhöht und die Wirtschaftlichkeit der Farmer pro Hektar erhöht.

EarthRenew benötigt Feldversuche im Produktionsmaßstab, um die Markttauglichkeit des Produkts, einschließlich der Handhabbarkeit des Produkts, zu verstehen und historische Daten über die Fähigkeit von GrowER zur Verbesserung der allgemeinen Bodengesundheit zu validieren. Pro Acre wurden 1,6 Tonnen des GrowER-Produkts von einem benutzerdefinierten Streumaschinenbetreiber eines Drittunternehmens auf einer 20 Acre großen Demonstrationsparzelle ausgebracht. Eine benachbarte Kontrollparzelle wurde zu vergleichszwecken mikrobiell behandelt, aber nicht mit EarthRenews Produkt. Seite 2 ► Seite 1 von 2 EarthRenew Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







