Amazon, Biontech, SAP – die Hits im November

Auch im November dominierte die Corona-Pandemie die Märkte. Doch der Wahlsieg von Joe Biden in den USA und Meldungen über weitere mögliche Impfstoffe sorgte für eine deutliche Stimmungsaufhellung an den Börsen. Überdies hatten Unternehmen, die von dem durch die Pandemie beschleunigten Digitalisierungsdruck profitierten, einen guten Lauf. So schloss der DAX im November trozt einiger Rückssetzter mit 15 Prozent im Plus ab. Wir stellen die beliebtesten Aktien im Monat November an der Börse München vor. Günstig handeln Sie die Aktien in Kombination mit dem Smartbroker und Gettex absolut kostenfrei.

Im November setzte sich der Trend zu mehr ausländischen Titeln, der im Oktober unterbrochen worden war, unvermindert fort: Jetzt lagen die ausländischen Werte mit einem Anteil von 61 Prozent wieder vor den deutschen mit 39 Prozent. US-Titel belegten mit 26,4 Prozent Rang zwei, mit deutlichem Abstand gefolgt von den Kaimaninseln, den Niederlanden und Kanada. Unter den Kaimaninseln firmieren beispielsweise die chinesischen IT-Riesen Alibaba und Tencent oder der E-Autohersteller Geely. Zu den niederländischen Werten – und dort an erster Stelle liegend – zählt das deutsche Unternehmen CureVac, außerdem beispielsweise der MDax-Wert Airbus.