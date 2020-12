Pure Extracts Technologies Corp.: Pure Extracts und Dr. Alexander MacGregor arbeiten zusammen an Cannabis- und Pilzformulierungen

Pure Extracts und Dr. Alexander MacGregor arbeiten zusammen an Cannabis- und Pilzformulierungen

VANCOUVER, British Columbia, 2. Dezember 2020. - Pure Extracts Technologies Corp. (CSE: PULL) (XFRA: A2QJAJ) ("Pure Extracts" oder das "Unternehmen") ein auf pflanzliche Ausgangsmaterialien spezialisiertes Extraktionsunternehmen mit Schwerpunkt auf Cannabis, Hanf und den sich schnell entwickelnden Sektor funktioneller Pilze stellt Dr. Alexander MacGregor, ein wichtiger wissenschaftlicher Berater des Unternehmens, vor.

Pure Extracts und Dr. MacGregor arbeiten bei der Entwicklung von CBD-infundierten Pilz-Wellnessprodukten zusammen und erforschen die optimalen Extraktionsmethoden für Psilocybin, um das Unternehmen auf den Eintritt in den psychedelischen Pilzextraktionsraum vorzubereiten.

Dr. MacGregor ist Dekan der Fakultät, angesehener Professor für Biopharmazeutik und derzeitiger Präsident des Toronto Institute of Pharmaceutical Technology (TIPT(R)) - Nordamerikas führendem Postgraduierteninstitut für pharmazeutische Wissenschaften, Technologie und Forschung. Er ist außerdem CEO der Muttergesellschaft von TIPT, Transpharm Canada Inc., die über eine Health Canada Drug Establishment License, Cannabis Drug License und Dealer's License verfügt, die gemäß dem Controlled Drugs and Substances Act (CDSA, Arznei- und Betäubungsmittelgesetz) ausgestellt wurden. Transpharm Canada führt Cannabistests, klinische Studien sowie Arzneimittelentwicklungen durch und ist für den Besitz von psychedelischen Arzneimittelverbindungen lizenziert.

Dr. MacGregor ist als Erfinder im Bereich der pharmazeutischen Wissenschaft und Experte für pharmazeutische Technologie und neuartige Arzneimittelabgabesysteme anerkannt. Er erhielt mehrere weltweite Patente auf dem Gebiet der medizinischen Behandlung und der Arzneimittelabgabetechnologien, insbesondere aus Kanada, den USA, Australien, Europa, Lateinamerika, China, Indien und Japan. Seine Erfindungen haben zu bahnbrechenden Therapeutika zur Behandlung von Krebs und Diabetes, systemischen Infektionen und postoperativen Schmerzen geführt.