Belimo Holding AG: Belimo erweitert Sensorangebot durch die Übernahme von Opera Electronics Inc., einem Spezialisten für Luftqualitäts- und Gassensoren

Medienmitteilung der Belimo-Gruppe

Belimo erweitert Sensorangebot durch die Übernahme von Opera Electronics Inc., einem Spezialisten für Luftqualitäts- und Gassensoren

Belimo vollzieht die Akquisition von Opera Electronics Inc., einem in Montreal (Kanada) ansässigen Spezialisten für Luftqualitäts- und Gassensoren.



Das Bewusstsein für Sicherheit in Gebäuden hat stetig zugenommen und sicherheitsrelevante Produkte stellen einen wachsenden globalen Markt dar. Im Bereich der Antriebe für Brandschutz und Entrauchung hat Belimo eine führende Marktposition erreicht. Eine weitere Applikation, welche Leben rettet und dazu beiträgt, Gebäude- und Sachschäden möglichst gering zu halten, ist die Überwachung von schädlichen Gasen. Dazu benötigt es spezialisierte Luftqualitäts- und Gassensoren.

Belimo trat 2017 mit der Einführung eines ersten Sortiments innovativer Rohr- und Kanalsensoren für HLK-Anwendungen (Heizung, Lüftung und Klima) erfolgreich in den Sensormarkt ein. 2018 wurde das Angebot um Ultraschall-Durchflusssensoren erweitert, in den Jahren 2019 und 2020 um Raumsensoren zur Messung der Raumluftqualität.

Belimo hatte im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie geplant, spezielle Luftqualitäts- und Gassensoren in ihr Angebot aufzunehmen. Mit der Akquisition von Opera Electronics Inc. konnte diese Sortimentserweiterung vollzogen werden. Opera Electronics Inc. entwickelt und fertigt ein fokussiertes Sortiment an Luftqualitäts- und Gassensoren für die Anwendung in Gebäuden. Die Hauptanwendungen umfassen die Überwachung von Fahrzeugemissionen in Parkhäusern und die Leckage-Erkennung von Kältemitteln oder brennbaren Gasen in HLK-Technikräumen. Das Unternehmen erwirtschaftet einen Jahresumsatz im niedrigen einstelligen Millionenbereich in kanadischen Dollar.