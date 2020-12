Epsilon geht Partnerschaft mit Aviatrix ein, bietet fortschrittliche Multi-Cloud-Netzwerklösungen

Singapur (ots/PRNewswire) - Epsilon erweitert sein Partner-Ökosystem, will seine

Cloud-Netzwerkfähigkeiten durch Automatisierung, operative Transparenz und

Kontrolle beschleunigen.



Epsilon, ein globaler Connectivity-Dienstleister, hat sich mit Aviatrix, einer

führenden Cloud-Netzwerkplattform, zusammengetan und will einen

Multi-Cloud-Service für Unternehmen bereitstellen. Epsilon Cloud Networking ist

ein End-to-End-Multi-Cloud-Service und bietet die Automatisierung, betriebliche

Transparenz und Kontrolle, die Unternehmen benötigen, um Cloud-Netzwerke zu

vereinfachen.





Epsilon-Kunden profitieren von Funktionen wie fortschrittlicherMulti-Cloud-Funktionalität, Enterprise-Class-Netzwerk und -Sicherheit undNetwork-abstraction. Der Multi-Cloud-Service steuert direkt nativeCloud-Netzwerkkonstrukte, um die Einfachheit und Automatisierung der Cloudaufrechtzuerhalten. Er basiert auf der Aviatrix-Multi-Cloud-Netzwerkplattformund ermöglicht den Datenaustausch zwischen Cloud-Umgebungen, einschließlichAmazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure und Oracle Cloud."Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Aviatrix, die uns dabei hilft, einenCloud-Netzwerkdienst über die traditionelle Konnektivität hinausbereitzustellen. Epsilon Cloud Networking geht die Problematiken an, die bei derVernetzung von Unternehmen innerhalb der Cloud und über die verschiedenenCloud-Services hinweg auftreten", sagte Michel Robert, Chief Executive Officerbei Epsilon. "Wir haben unser Fachwissen im Bereich der globalen Konnektivitätmit der Cloud-Netzwerkplattform von Aviatrix kombiniert, um einenEnd-to-End-Multi-Cloud-Service anzubieten. Wir sind zuversichtlich, dass wir mitAviatrix als unserem Partner unseren Kunden eine erstklassigeCloud-Netzwerklösung bieten können."Epsilon Cloud Networking verwendet Epsilons privates Netzwerk als Basis undbenutzt die Aviatrix-Cloud-Netzwerkplattform, um ein Netzwerk derUnternehmensklasse innerhalb der Public Cloud und zwischen Public CloudPlattformen zu schaffen. Das Aviatrix-Netzwerk bietet Multi-Cloud-Netzwerke, dieüber die einfachen nativen Cloud-Netzwerk-Servicekonstrukte hinausgehen. DerEpsilon-Service ermöglicht Kunden auch die Nutzung von Sicherheitsdiensten wieFQDN-Filterung und Service-Einfügung von Firewalls der nächsten Generation, umihre Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen."Unsere Partnerschaft ermöglicht es Epsilon, einen kompletten End-to-End-Servicefür Unternehmen bereitzustellen, die eine bessere Sichtbarkeit und Kontrolleüber ihre Multi-Cloud-Umgebung wünschen. Unsere Multi-Cloud-Netzwerkarchitekturder Enterprise-Klasse ist speziell auf Großunternehmen zugeschnitten, so dassdiese ihre Abläufe mit Hilfe von Cloud-Experten umgestalten können", so SteveMullaney, Chief Executive Officer bei Aviatrix. "Wir freuen uns darauf, unsereLösung weiterzuentwickeln und Epsilon damit zu befähigen, die sich änderndenCloud-Anforderungen von Unternehmen auf der ganzen Welt zu erfüllen", soMullaney.Epsilon Cloud Networking nutzt eine Multi-Cloud-Netzwerkarchitektur mit einergemeinsamen Netzwerkdaten- und Betriebssteuerungsebene. DurchPoint-and-Click-Workflows und Infrastruktur als Code-Automatisierung brauchenUnternehmen, die den Multi-Cloud-Service nutzen, nicht mehr die komplexen undmanuellen Prozesse des nativen Cloud-Netzwerks durchführen. Der Service bietetalles, was ein Unternehmen benötigt, um seine Cloud-Vernetzung mit einemeinzigen Partner zu transformieren."Unternehmen transformieren sich und die IT-Abteilungen nutzen schwerpunktmäßigdie Public Cloud für Anwendungen und Daten", sagt Chin Woon Lee, Data ServicesDirector bei Epsilon. Mit der Pandemie hat sich diese Transformation nochbeschleunigt und die Cloud-Operations-Teams stehen vor neuen Herausforderungen,wie begrenzter Sichtbarkeit, mangelnder Kontrolle über das Netzwerk undQualifikationsmangel. Mit unserem Cloud-Networking-Service können Unternehmendiese Herausforderungen noch effektiver angehen."http://www.epsilontel.com/Pressekontakt:Sherman Peh+65-6813-4905sherman.peh@epsilontel.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/133524/4779500OTS: Epsilon