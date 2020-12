Nordic Semiconductor expandiert in die WLAN-Branche durch die Übernahme des gesamten WLAN-Entwicklungsteams, der WLAN-Kernkompetenz und der WLAN-IP-Technologie-Assets der Imagination Technologies Group

Die Übernahme umfasst eine beachtliche Anzahl von Mitarbeitern von Imagination Technologies in Großbritannien, Schweden, Indien und Taiwan. Davon sind rund 15 Prozent Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE) Spezialisten, die nun auch die bestehenden Bluetooth LE-Teams von Nordic weiter verstärken werden.

„Dies ist ein Traum, der für Nordic und seine Kunden wahr geworden ist, insbesondere auf dem Smart Home Markt", kommentiert Svein-Egil Nielsen, Technischer Direktor von Nordic. „Wir bei Nordic fühlen uns sehr glücklich und freuen uns, das perfekte WLAN-Team mit jahrzehntelanger Erfahrung und Fachwissen im Bereich des WLAN-Designs gefunden zu haben, von dem wir alles über die drahtlose WLAN-Technologie lernen können. Wir sind der Auffassung, dass wir jedes Glied in unserer Produktkette in unserer Hand haben sollten, und mit dem Imagination WLAN-Team an Bord werden wir nun in der Lage sein, WLAN-Hardware und -Software, welche von Nordic von Grund auf entwickelte wurde, hinzuzufügen."

„Was ebenso aufregend ist, ist die potenzielle Synergie zwischen dem drahtlosen Low-Power-Erbe von Nordic und der neuesten Low-Power-Entwicklung im Bereich des WLANs, die jetzt batteriebetriebene IoT-Geräte ermöglicht", fügt Kjetil Holstad, Nordic Direktor für Produktmanagement, hinzu. „Wir werden ein aktives Mitglied der Wi-Fi-Allianz werden, so wie wir es auch mit zahlreichen anderen großen Normungsorganisationen und -gremien getan haben und weiterhin tun werden, um das drahtlose Low-Power-Anwendungspotenzial von WLAN mit Hilfe unserer jahrzehntelangen Erfahrung im Bereich der drahtlosen Ultra-Low-Power-Anwendungen zu maximieren."