Die Pacifico Renewables Yield AG (ISIN: DE000A2YN371) (die "Gesellschaft") hat gestern mit einem Bruttoemissionserlös von insgesamt EUR 40,7 Millionen die zweite Kapitalerhöhung des Jahres 2020 erfolgreich abgeschlossen. In einer Bezugsrechtskapitalerhöhung und einem anschließenden Rump-Placement, welches signifikant überzeichnet war und am oberen Ende der Preisspanne beendet wurde, konnte die Gesellschaft insgesamt 1.379.311 neue Aktien platzieren. Dabei gelang es der Gesellschaft, weitere namhafte internationale Investoren zu gewinnen und den Streubesitz weiter auszubauen. Die Kapitalerhöhung ermöglicht den weiteren Portfolioausbau der Gesellschaft.



Der Vorstand der Gesellschaft hat gestern mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von 1.379.311 neuen Aktien um EUR 1.379.311,00 auf EUR 3.309.766,00 auf Grundlage des Kapitalerhöhungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 26. August 2020 zu erhöhen. Altaktionäre haben 1.015.329 neue Aktien der Gesellschaft zum Bezugspreis von EUR 29,00 gezeichnet. Weitere 363.982 neue Aktien wurden im Rahmen einer mehrfach überzeichneten Privatplatzierung an institutionelle Investoren zu einem Preis von EUR 31,00 erfolgreich platziert.

Dies stellt die zweite erfolgreiche Kapitalerhöhung der Gesellschaft in diesem Jahr dar. Durch die Platzierung der neuen Aktien konnte die Gesellschaft weitere namhafte institutionelle Investoren als neue Aktionäre gewinnen und den Streubesitz erhöhen. Zugleich untermauerte die Mehrheitsgesellschafterin der Gesellschaft, die Pelion Green Future Alpha GmbH (1) ihre Rolle als strategische Ankeraktionärin, einerseits mit einer Beteiligung im Umfang von EUR 20,0 Mio. an der Kapitalerhöhung und andererseits durch die Ermöglichung eines substanziellen Rump-Placements durch die nicht vollständige Ausübung ihrer Bezugsrechte. Handelsregistereintragung und Vollzug der Kapitalerhöhung werden in den nächsten Tagen erwartet.