DGAP-Media / 02.12.2020 / 07:45



Was zur Hölle ist hier passiert?





Rainforest Resources wird zum Thriller - die wohl wildeste Börsenstory des Jahres - alles ist möglich - aber was nun?



Anstieg von 0,75 Euro auf 12,50 Euro (+1.567)

Seit meiner Empfehlung bei 1,84 um +579% gestiegen



Liebe Leser,



Heute keine Empfehlung - sondern ein Statement:



Die vergangenen 2 Tage waren für mich die Hölle - und ich denke für einige meiner Leser ganz genauso. Aber was ist hier mit dieser Aktie genau passiert und warum? Und was kommt jetzt?



Zu allererst möchte ich mich unbedingt bei allen meinen Lesern entschuldigen, die die Aktie von Rainforest Resources zu einem "hohen" Kurs gekauft haben und jetzt mit Verlust verkauft haben, oder noch mit Verlust darauf sitzen. Auch wenn die "Schuld" nicht bei mir liegt, es hilft ohnehin niemandem. Nach einer Bafin-Mitteilung zu Rainforest Resources am Freitag, wurde uns dringend geraten, kurzfristig keine weiteren Nachrichten mehr zur Aktie zu veröffentlichen - glauben Sie mir, das fiel mir - in Verantwortung für meine treuen Abonnenten - sehr, sehr schwer!!!





Was ist passiert?



Am 14. September empfahl ich meinen Abonnenten beim kostenpflichten Swiss Monday (



Anschließend stieg der Kurs zuerst (von ursprünglich 0,75 Euro) auf 4,44 Euro, korrigierte auf 3,02 Euro und stieg dann auf 12,50 Euro bis zum letzten Freitag. Mein Kursziel lag bei 13,40 Euro - langfristig hatte ich sogar von möglichen 30 bis 40 Euro je Aktie gesprochen.



Dann veröffentlichte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am Freitag eine Mitteilung, die uns aus allen Socken gerissen hat:

BaFin - Warnungen & Aktuelles - Rainforest Resources Inc. (ISIN US75087K1034): BaFin rät zur Vorsicht .





Wir haben nichts Falsches gesagt



Die BaFin "rät zur Vorsicht" bei Kaufempfehlungen für Aktien. Die Rainforest-Aktie wird, wie jeder unserer Leser offensichtlich weiss, seit mehreren Wochen intensiv von uns zum Kauf empfohlen. Seit 1,84 Euro. Bis auf 12,50 Euro. Mit einem Gewinn von 579%. Lagen wir falsch? Nein!

Wir hatten Ihnen sehr hohe Gewinne in Aussicht gestellt und Sie auf die Dringlichkeit Ihres Handels hingewiesen. Ganz richtig, was die BaFin da schreibt. Die hohen Gewinne sind auch eingetreten und der Zeitdruck bestand selbstverständlich von Anfang an. Es gab keine Zeit zu verlieren.

Ebenfalls korrekt ist, dass wir von den steigenden Kursen der Aktie selbst profitieren - wir weisen ja auch ausdrücklich auf unseren Interessenkonflikt hin - aber dass die BaFin suggeriert, dass in diesem Fall unser einiges Interesse unsere eigenen Profite wären ist schlichtweg falsch. Wir möchten, dass Sie, unsere Leser, erfolgreich unseren Aktienempfehlungen folgen.



Warum veröffentlicht die BaFin eine solche Meldung - und was bedeutet das für Sie?



Wir halten die Veröffentlichung eines solchen "Hinweises", der durch die Blume einfach wie eine "Warnung" klingt, für völlig unangemessen und falsch. Mit unseren Empfehlungen zu Rainforest Resources haben wir nichts falsch gemacht. Wir haben uns an alle gesetzlichen Vorgaben gehalten und wir haben in bester Absicht und bestem Gewissen für unsere Abonnenten gearbeitet.





Die Folgen dieser Meldung liste ich Ihnen einmal auf:



- Die Meldung gleicht einem Boykottaufruf an der Aktie



- Die BaFin ist grundsätzlich nicht dafür zuständig, Anleger öffentlicht vor etwas zu warnen, was nicht verboten ist, ihr aber scheinbar lediglich nicht gefällt.



- Der Aktienkurs wurde - ausgelöst durch diese Meldung - innerhalb von 2 Tagen von 12,50 Euro auf 1,63 Euro zerschmettert (-87%!!!). War das gerecht? Wer übernimmt dafür die Verantwortung?



- Das Unternehmen wird von einem solchen Hinweis - egal wie "neutral" er formuliert ist, geradezu gebrandmarkt. Beim Kauf der Aktie über verschiedene Online-Konten erscheint nun ein Warnhinweis. Angeblich erlauben bestimmte Broker den Handel mit der Aktie aktuell auch garnicht mehr. Allen Investierten, dem Unternehmen, auch uns als Börsenbrief ist dadurch ein massiver, irreversibler Schaden entstanden, für den wahrscheinlich niemand gerade stehen wird. Vergessen Sie nicht: Das Unternehmen hat überhaupt nichts damit zu tun, dass seine Aktie von jemandem empfohlen wurde - also warum wird das Unternehmen dafür "bestraft"?



Wir werden versuchen, mit der BaFin umgehend in Dialog zu treten und nötigenfalls rechtliche Schritte einleiten. Dieser Hinweis der BaFin MUSS gelöscht werden und so etwas darf nie wieder vorkommen.





Wem hat das genützt?



Ein weiterer Grund ist nämlich folgender:



Seitdem der Aktienkurs von 4 Euro angefangen hat auf 12 Euro zu steigen, haben wir immer wieder aggressive Attacken auf den Aktienkurs gesehen. In einschlägigen Trading-Foren wurde darüber diskutiert, die Aktie zu shorten und mit meinen weit über 20 Jahren Börsenerfahrung kann ich diesen Verdacht nur ausdrücklich bestätigen: Es gab extreme Short-Attacken auf die Aktie. Leerverkäufer haben auf fallende Kurse spekuliert und immer wieder versucht, die Aktie zu attackieren, um Stop-Loss-Wellen auszulösen. Und gerade am Freitag, als die Aktie bereits am Morgen von 10 Euro auf 12,50 Euro gestiegen war, kommt eine "BaFin-Warnung"? Und die Leerverkäufer bekommen eine frühzeitige Weihnachtsbescherung. Warum passiert dies immer wieder nach genau demselben Muster?



Ohne diesen vermeintlichen "Short-Squeeze" von 6 auf 12 Euro, wäre die Aktie wahrscheinlich niemals so schnell auf 12 Euro gestiegen und wäre jetzt auch nicht so hart unter die Räder gekommen.





Mein vorerst letztes Statement zu Rainforest Resources



An dieser Stelle möchte ich zum nächsten Abschnitt meines heutigen Newsletters kommen:



Meine Meinung zu Rainforest Resources hat sich nicht geändert. Ich glaube an das Unternehmen - ohne jegliche Zweifel. Ich erwarte, dass das Unternehmen, unbeeindruckt von den Geschehnissen in Deutschland, sehr, sehr kurzfristig mit enorm beeindruckenden News heraus kommen wird. Das Unternehmen ist alles andere als eine Luftnummer. RR besitzt über 21.000 Hektar Regenwald und wird meinen Berechnungen zufolge - und gemäss den vom Unternehmen selbst veröffentlichten Zahlen, jährlich rund 65 Millionen Euro in CO2-Zertifikaten erhalten.



Was werden alle sagen, wenn Rainforest die ersten 30 oder 40 Millionen Euro einnimmt? Ach, ein Glücksfall? Oder "Kann ja gar nicht sein"? Also mal halblang! Wir werden es ja sehr bald sehen. Und dann werden wir den Beweis dafür haben, dass meine Börsenbriefe alles andere als aggressive Empfehlungen gewesen sind und dass meine hohen Gewinnerwartungen absolut berechtigt gewesen sind. Die Kursziele wurden ja zumindest erreicht und die Aktie stieg nach meiner Empfehlung innerhalb von 10 Wochen um sagenhafte +579%.





Wichtig:



Dennoch möchte und muss ich Ihnen leider auch heute mitteilen, dass dies heute wohl vorerst einmal meine letzte Nachricht / Empfehlung zu Rainforest Resources gewesen sein wird, denn nach intensiven Gesprächen und Beratungen mit Personen, die dem Unternehmen nahe stehen, haben wir uns darauf geeinigt, vorerst einmal keine weiteren Kauf-Empfehlungen zu Rainforest Resources zu veröffentlichen.



Ich bin sehr traurig darüber, denn die Aktie hatte den besten "Run" aller meiner Empfehlungen der letzten Jahre und Rainforest ist ein grossartiges Unternehmen, dass ich am liebsten weiterhin jeden Tag bis in den Weltraum loben würde. Gerade deshalb bitte ich Sie, meine jetzt folgende Meinung zur Aktie (für die Zukunft) genauso zu nehmen, wie ich Sie schreibe, denn ich bin davon überzeugt:





Rebound sollte kommen - mehr sage ich nicht



An meiner Meinung zur Aktie hat sich grundlegend garnichts geändert. Lediglich die Kursziele wurden jetzt völlig durcheinander gewirbelt. Aber genau, wie der









Meine Swiss Monday Abonnenten konnten nach meiner Empfehlung im Hoch +1.567% Gewinn machen, wir verkauften dann mit +1.427 Gewinn. Alle meine anderen Abonnenten standen im Hoch bei +579% im Plus - und sind selbst jetzt bei 2,00 Euro wenigstens immer noch auf dem Papier im Plus.





Jetzt der falsche Zeitpunkt um zu verkaufen



Wenn Sie investiert sind oder noch investiert sind und überlegen zu verkaufen - das halte ich für eine schlechte Entscheidung. Ich werde die Aktie ab jetzt nicht mehr aktiv zum Kauf empfehlen - aber ich bin überzeugt davon, dass Rainforest Resources sich von diesem Crash sehr bald wieder erholen wird und der Absturz von 12,50 auf 1,63 Euro mit Sicherheit kräftig korrigiert werden wird.



Schauen Sie sich den Kurs der letzten 3 Tage an:







Vertrauen Sie dem Unternehmen, haben Sie Geduld. Und vertrauen Sie mir.



Ihre Entscheidung, was Sie mit Ihrem Investment in Rainforest Resources machen, liegt ab jetzt bei Ihnen, da ich mich wie gesagt ab jetzt nicht mehr zum Unternehmen äußern werde..



Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Rainforest Resources.





Aktueller Kurs: 2,00 Euro (+8,7% seit Empfehlung)



Empfehlungskurs: 1,84 Euro (21.09.2020)



https://www.ariva.de/rainforest_res_inc-aktie

https://www.otcmarkets.com/stock/RRIF/overview





Ihr Rainer Hahn

Chef-Redakteur





Was zur Hölle ist hier passiert?Anstieg von 0,75 Euro auf 12,50 Euro (+1.567)Seit meiner Empfehlung bei 1,84 um +579% gestiegenLiebe Leser,Heute keine Empfehlung - sondern ein Statement:Die vergangenen 2 Tage waren für mich die Hölle - und ich denke für einige meiner Leser ganz genauso. Aber was ist hier mit dieser Aktie genau passiert und warum? Und was kommt jetzt?Zu allererst möchte ich mich unbedingt bei allen meinen Lesern entschuldigen, die die Aktie von Rainforest Resources zu einem "hohen" Kurs gekauft haben und jetzt mit Verlust verkauft haben, oder noch mit Verlust darauf sitzen. Auch wenn die "Schuld" nicht bei mir liegt, es hilft ohnehin niemandem. Nach einer Bafin-Mitteilung zu Rainforest Resources am Freitag, wurde uns dringend geraten, kurzfristig keine weiteren Nachrichten mehr zur Aktie zu veröffentlichen - glauben Sie mir, das fiel mir - in Verantwortung für meine treuen Abonnenten - sehr, sehr schwer!!!Am 14. September empfahl ich meinen Abonnenten beim kostenpflichten Swiss Monday ( www.swissmonday.de ) die Aktie bei einem Kurs von 0,75 Euro zum Kauf. Am 21. September empfahl ich Ihnen bei diesem Börsenbrief die Aktie zu kaufen - bei einem Kurs von 1,84 Euro.Anschließend stieg der Kurs zuerst (von ursprünglich 0,75 Euro) auf 4,44 Euro, korrigierte auf 3,02 Euro und stieg dann auf 12,50 Euro bis zum letzten Freitag. Mein Kursziel lag bei 13,40 Euro - langfristig hatte ich sogar von möglichen 30 bis 40 Euro je Aktie gesprochen.Dann veröffentlichte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am Freitag eine Mitteilung, die uns aus allen Socken gerissen hat:Die BaFin "rät zur Vorsicht" bei Kaufempfehlungen für Aktien. Die Rainforest-Aktie wird, wie jeder unserer Leser offensichtlich weiss, seit mehreren Wochen intensiv von uns zum Kauf empfohlen. Seit 1,84 Euro. Bis auf 12,50 Euro. Mit einem Gewinn von 579%. Lagen wir falsch? Nein!Wir hatten Ihnen sehr hohe Gewinne in Aussicht gestellt und Sie auf die Dringlichkeit Ihres Handels hingewiesen. Ganz richtig, was die BaFin da schreibt. Die hohen Gewinne sind auch eingetreten und der Zeitdruck bestand selbstverständlich von Anfang an. Es gab keine Zeit zu verlieren.Ebenfalls korrekt ist, dass wir von den steigenden Kursen der Aktie selbst profitieren - wir weisen ja auch ausdrücklich auf unseren Interessenkonflikt hin - aber dass die BaFin suggeriert, dass in diesem Fall unser einiges Interesse unsere eigenen Profite wären ist schlichtweg falsch. Wir möchten, dass Sie, unsere Leser, erfolgreich unseren Aktienempfehlungen folgen.Warum veröffentlicht die BaFin eine solche Meldung - und was bedeutet das für Sie?Wir halten die Veröffentlichung eines solchen "Hinweises", der durch die Blume einfach wie eine "Warnung" klingt, für völlig unangemessen und falsch. Mit unseren Empfehlungen zu Rainforest Resources haben wir nichts falsch gemacht. Wir haben uns an alle gesetzlichen Vorgaben gehalten und wir haben in bester Absicht und bestem Gewissen für unsere Abonnenten gearbeitet.- Die Meldung gleicht einem Boykottaufruf an der Aktie- Die BaFin ist grundsätzlich nicht dafür zuständig, Anleger öffentlicht vor etwas zu warnen, was nicht verboten ist, ihr aber scheinbar lediglich nicht gefällt.- Der Aktienkurs wurde - ausgelöst durch diese Meldung - innerhalb von 2 Tagen von 12,50 Euro auf 1,63 Euro zerschmettert (). War das gerecht? Wer übernimmt dafür die Verantwortung?- Das Unternehmen wird von einem solchen Hinweis - egal wie "neutral" er formuliert ist, geradezu gebrandmarkt. Beim Kauf der Aktie über verschiedene Online-Konten erscheint nun ein Warnhinweis. Angeblich erlauben bestimmte Broker den Handel mit der Aktie aktuell auch garnicht mehr. Allen Investierten, dem Unternehmen, auch uns als Börsenbrief ist dadurch ein massiver, irreversibler Schaden entstanden, für den wahrscheinlich niemand gerade stehen wird. Vergessen Sie nicht: Das Unternehmen hat überhaupt nichts damit zu tun, dass seine Aktie von jemandem empfohlen wurde - also warum wird das Unternehmen dafür "bestraft"?Wir werden versuchen, mit der BaFin umgehend in Dialog zu treten und nötigenfalls rechtliche Schritte einleiten. Dieser Hinweis der BaFin MUSS gelöscht werden und so etwas darf nie wieder vorkommen.Ein weiterer Grund ist nämlich folgender:Seitdem der Aktienkurs von 4 Euro angefangen hat auf 12 Euro zu steigen, haben wir immer wieder aggressive Attacken auf den Aktienkurs gesehen. In einschlägigen Trading-Foren wurde darüber diskutiert, die Aktie zu shorten und mit meinen weit über 20 Jahren Börsenerfahrung kann ich diesen Verdacht nur ausdrücklich bestätigen: Es gab extreme Short-Attacken auf die Aktie. Leerverkäufer haben auf fallende Kurse spekuliert und immer wieder versucht, die Aktie zu attackieren, um Stop-Loss-Wellen auszulösen. Und gerade am Freitag, als die Aktie bereits am Morgen von 10 Euro auf 12,50 Euro gestiegen war, kommt eine "BaFin-Warnung"? Und die Leerverkäufer bekommen eine frühzeitige Weihnachtsbescherung. Warum passiert dies immer wieder nach genau demselben Muster?Ohne diesen vermeintlichen "Short-Squeeze" von 6 auf 12 Euro, wäre die Aktie wahrscheinlich niemals so schnell auf 12 Euro gestiegen und wäre jetzt auch nicht so hart unter die Räder gekommen.An dieser Stelle möchte ich zum nächsten Abschnitt meines heutigen Newsletters kommen:Meine Meinung zu Rainforest Resources hat sich nicht geändert. Ich glaube an das Unternehmen - ohne jegliche Zweifel. Ich erwarte, dass das Unternehmen, unbeeindruckt von den Geschehnissen in Deutschland, sehr, sehr kurzfristig mit enorm beeindruckenden News heraus kommen wird. Das Unternehmen ist alles andere als eine Luftnummer. RR besitzt über 21.000 Hektar Regenwald und wird meinen Berechnungen zufolge - und gemäss den vom Unternehmen selbst veröffentlichten Zahlen, jährlich rund 65 Millionen Euro in CO2-Zertifikaten erhalten.Was werden alle sagen, wenn Rainforest die ersten 30 oder 40 Millionen Euro einnimmt? Ach, ein Glücksfall? Oder "Kann ja gar nicht sein"? Also mal halblang! Wir werden es ja sehr bald sehen. Und dann werden wir den Beweis dafür haben, dass meine Börsenbriefe alles andere als aggressive Empfehlungen gewesen sind und dass meine hohen Gewinnerwartungen absolut berechtigt gewesen sind. Die Kursziele wurden ja zumindest erreicht und die Aktie stieg nach meiner Empfehlung innerhalb von 10 Wochen um sagenhafte +579%.Dennoch möchte und muss ich Ihnen leider auch heute mitteilen, dass dies heute wohl vorerst einmal meine letzte Nachricht / Empfehlung zu Rainforest Resources gewesen sein wird, denn nach intensiven Gesprächen und Beratungen mit Personen, die dem Unternehmen nahe stehen, haben wir uns darauf geeinigt, vorerst einmal keine weiteren Kauf-Empfehlungen zu Rainforest Resources zu veröffentlichen.Ich bin sehr traurig darüber, denn die Aktie hatte den besten "Run" aller meiner Empfehlungen der letzten Jahre und Rainforest ist ein grossartiges Unternehmen, dass ich am liebsten weiterhin jeden Tag bis in den Weltraum loben würde. Gerade deshalb bitte ich Sie, meine jetzt folgende Meinung zur Aktie (für die Zukunft) genauso zu nehmen, wie ich Sie schreibe, denn ich bin davon überzeugt:An meiner Meinung zur Aktie hat sich grundlegend garnichts geändert. Lediglich die Kursziele wurden jetzt völlig durcheinander gewirbelt. Aber genau, wie der DAX im Februar/März von 13.800 auf 7.800 Punkte gefallen ist und alle gedacht haben, dass jetzt die gesamt Weltwirtschaft wegen einer Fledermaus zusammen bricht, werden sich die Kritiker jetzt in Rainforest Resources täuschen.Meine Swiss Monday Abonnenten konnten nach meiner Empfehlung im Hoch +1.567% Gewinn machen, wir verkauften dann mit +1.427 Gewinn. Alle meine anderen Abonnenten standen im Hoch bei +579% im Plus - und sind selbst jetzt bei 2,00 Euro wenigstens immer noch auf dem Papier im Plus.Wenn Sie investiert sind oder noch investiert sind und überlegen zu verkaufen - das halte ich für eine schlechte Entscheidung. Ich werde die Aktie ab jetzt nicht mehr aktiv zum Kauf empfehlen - aber ich bin überzeugt davon, dass Rainforest Resources sich von diesem Crash sehr bald wieder erholen wird und der Absturz von 12,50 auf 1,63 Euro mit Sicherheit kräftig korrigiert werden wird.Schauen Sie sich den Kurs der letzten 3 Tage an:Vertrauen Sie dem Unternehmen, haben Sie Geduld. Und vertrauen Sie mir.Ihre Entscheidung, was Sie mit Ihrem Investment in Rainforest Resources machen, liegt ab jetzt bei Ihnen, da ich mich wie gesagt ab jetzt nicht mehr zum Unternehmen äußern werde..Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Rainforest Resources.Empfehlungskurs:(21.09.2020)Ihr Rainer HahnChef-Redakteur Achtung: Wichtiger Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Rahmen dieser Publikation Interessenkonflikte bestehen: