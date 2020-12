Enstar schließt Verkauf und Rekapitalisierung von StarStone U.S. ab

Die Investoren von Core Specialty, darunter SkyKnight Capital, L.P., Dragoneer Investment Group, Aquiline Capital Partners LLC und weitere Investoren, überwiegend Mitglieder des Managements und Direktoren, haben neues Eigenkapital in Höhe von 610 Millionen Dollar zugesagt. Zusammen mit der Übertragung der bestehenden Eigentümerschaft von Enstar und einer zusätzlichen Eigenkapitalzusage des Managements und anderer Investoren in Höhe von über 60 Millionen Dollar wird die Eigenkapitalausstattung des Unternehmens auf über 900 Millionen Dollar steigen.

HAMILTON, Bermuda, Dec. 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enstar Group Limited (NASDAQ: ESGR) („Enstar“) gab heute bekannt, dass der Verkauf und die Rekapitalisierung von StarStone U.S. Holdings, Inc. („StarStone U.S.“) durch den Verkauf von StarStone U.S an Core Specialty Insurance Holdings, Inc. („Core Specialty“) im Tausch gegen eine Kombination aus Barmitteln und etwa 25 % der Aktien von Core Specialty abgeschlossen wurden. Der Abschluss der Transaktion erfolgte nach Erhalt der aufsichtsrechtlichen Genehmigungen und der Erfüllung verschiedener anderer Abschlussbedingungen.

In Verbindung mit der durch Enstar vorgenommenen Einbringung von StarStone U.S. in Core Specialty hat eine der hundertprozentigen Tochtergesellschaften von Enstar eine Kombination aus Schadenportfolio und Rückversicherungsvereinbarung zur Deckung von ungünstigen Entwicklungen in Bezug auf die Rückstellungen für Altgeschäft von StarStone U.S. abgeschlossen.

Gemäß den Bedingungen einer im August 2020 abgeschlossenen Rekapitalisierungsvereinbarung erwirbt Enstar die gesamte Beteiligung von Trident V, L.P. und seinen verbundenen Fonds (die „Trident V-Fonds“) an Core Specialty im Tausch für die Mehrheit der indirekten Beteiligung von Enstar an Northshore Holdings Ltd., der Holdinggesellschaft von Atrium. Das Tauschgeschäft erfolgt vorbehaltlich aufsichtsrechtlicher Genehmigungen und üblicher Abschlussbedingungen und sollte in der ersten Jahreshälfte 2021 abgeschlossen sein.

