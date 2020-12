^ DGAP-News: GECCI Investment KG / Schlagwort(e): Immobilien/Anleihe GECCI Immobilien erwirbt sechs Baugrundstücke in Niedersachsen zur Errichtung von Einfamilienhäusern

GECCI Immobilien erwirbt sechs Baugrundstücke in Niedersachsen zur Errichtung von Einfamilienhäusern

---------------------------------------------------------------------------

GECCI Immobilien erwirbt sechs Baugrundstücke in Niedersachsen zur Errichtung von Einfamilienhäusern



- Bezahlbarer Wohnraum mit mindestens 136 m2 und Energieeffizienz-Standard KfW-55



- Neuer Weg ins Eigenheim: ohne Kredit, ohne Eigenkapital und alles aus einer Hand



- Baubeginn soll Anfang 2021 erfolgen



Nettlingen, 02. Dezember 2020: GECCI Immobilien hat sechs Baugrundstücke mit einer Größe von insgesamt rund 6.200 qm in der niedersächsischen Stadt Bockenem erworben. Dort sollen im Stadtteil Bültum im kommenden Jahr sechs Einfamilienhäuser errichtet werden. Bockenem befindet sich im Einzugsgebiet von Hannover, Salzgitter und Wolfsburg mit Anschluss an die Autobahn A7. Die Eigenheime werden jeweils über eine Grundstücksgröße von rund 650 bis 1200 m2,

eine Wohnfläche von mindestens 136 m2 und mindestens

Energieeffizienz-Standard KfW-55 verfügen. Vor und während der Bauphase können selbstverständlich individuelle Wünsche wie beispielsweise Barrierefreiheit berücksichtigt werden. Der Vertrieb der Einfamilienhäuser erfolgt über GECCI Rent & Buy(R) (mietübereignung.de).

Mietübereignung ist Erwerbsalternative ohne Bankkredit, ohne Eigenkapital und ohne Restkaufbetrag

Die GECCI Gruppe hat einen neuen Weg ins Eigenheim entwickelt. Die künftigen Eigentümer erhalten alles aus einer Hand: Erschließung der Grundstücke, schlüsselfertige Entwicklung moderner Einfamilienhäuser in hochwertiger Massivbauqualität und eine innovative Finanzierungsalternative. Alleinstellungsmerkmal ist der Erwerb über die Mietübereignung und damit ohne Bankkredite, ohne Eigenkapital und ohne Restkaufbetrag. Dabei wird ein Mietvertrag zu ortsüblichen Konditionen und mit einer Laufzeit von 23 Jahren bis maximal 32 Jahren vereinbart. Die monatliche Kaltmiete ist über die gesamte Laufzeit konstant. Für eine hohe Sicherheit bis zur Eigentumsübergabe am Ende die Mietzeit ist gesorgt: Durch notarielle Auflassungsvormerkung im Grundbuch unter Verzicht der Einrede und Verjährung ist die Insolvenzfestigkeit sichergestellt. Eine Anzahlung oder eine Schlussrate fallen nicht an.