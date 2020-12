Versus Systems reicht Antrag auf Notierung an NASDAQ ein

Belohnungssoftware-Unternehmen reicht Registrierungserklärung mittels Formular F-1 für geplantes öffentliches Angebot sowie Antrag auf Notierung an NASDAQ ein

Los Angeles, 23. November 2020. Versus Systems Inc. (CSE: VS, OTCQB: VRSSF, Frankfurt: BMVA) („Versus“ oder das „Unternehmen“) meldete heute, dass es bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die „SEC“) öffentlich eine Registrierungserklärung mittels Formular F-1 hinsichtlich eines geplanten öffentlichen Angebots seiner Stammaktien eingereicht hat. Die Anzahl der angebotenen Aktien und die Preisspanne für das geplante Angebot wurden noch nicht festgelegt.

Versus hat auch die Notierung seiner Stammaktien am NASDAQ Capital Market unter dem Tickersymbol „VS“ beantragt. Das Unternehmen ist der Auffassung, dass es die Anforderungen für die Erstnotierung am NASDAQ Capital Market erfüllt - ausgenommen die Standardanforderungen für Aktien, die das Unternehmen voraussichtlich nach dem Abschluss dieses geplanten öffentlichen Angebots erfüllen wird.

Lake Street Capital Markets LLC fungiert als Vertreter der Zeichner für das Angebot.

Das geplante Angebot wird nur mittels eines Prospekts erfolgen. Sobald es verfügbar ist, kann eine Kopie des vorläufigen Prospekts in Zusammenhang mit dem Angebot von Lake Street Capital Partners LLC unter folgender Anschrift angefordert werden: Syndicate Department, 920 Second Avenue South, Suite 700, Minneapolis, MN 55402, telefonisch unter (612) 326-1305 oder per E-Mail unter syndicate@lakestreetcm.com.

Eine Registrierungserklärung in Zusammenhang mit dem geplanten Angebot wurde bei der SEC eingereicht, ist jedoch noch nicht in Kraft getreten. Diese Wertpapiere dürfen möglicherweise nicht verkauft werden und auch Angebote für den Kauf dürfen möglicherweise nicht vor dem Inkrafttreten der Registrierungserklärung angenommen werden. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot für den Kauf oder Verkauf dieser Wertpapiere dar. Auch dürfen in Staaten oder Rechtsprechungen, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wären, keine Verkäufe stattfinden, bevor eine Registrierung oder Qualifizierung gemäß dem geltenden Wertpapierrecht eines solchen Staates oder einer solchen Rechtsprechung erfolgt ist. Das Angebot unterliegt den üblichen Marktbedingungen und es kann keine Gewährleistung abgegeben werden, ob oder wann das Angebot abgeschlossen werden kann oder wie der tatsächliche Umfang oder die Bedingungen des Angebots sein werden.