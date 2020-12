DGAP-Media / 02.12.2020 / 08:00



Stuttgart, Deutschland - 2. Dezember 2020 - FAS gab heute bekannt, dass das Unternehmen zum Workday Advisory Services Partner ernannt wurde. Workday (NASDAQ:WDAY) ist ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen.

Als Workday Advisory Services Partner wird sich FAS darauf konzentrieren, Kunden in Österreich, Deutschland und der Schweiz bei der Einführung von Workday Financial Management zu beraten. Workday Financial Management bietet den vollen Umfang an Buchhaltungsfunktionen, um Unternehmen Echtzeit-Einblicke in die Geschäftsabläufe zu ermöglichen und das notwendige Maß an Geschwindigkeit, Kontrolle und Agilität, das erforderlich ist, um den komplexen Anforderungen der heutigen Unternehmenslandschaft gerecht zu werden.