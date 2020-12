Bis Mitte März beschrieb EUR/PLN eine grobe Seitwärtsbewegungen, die sich zwischen den Kursmarken von 4,2000 und grob 4,5120 PLN abgespielt hatte. Während des Corona-Crashs im Frühjahr legte der Euro gegenüber zahlreichen anderen Währungen massiv an Wert zu, im Vergleich zum polnischen Zloty etablierte die Gemeinschaftswährung ein Hoch bei 4,6351 PLN. Nach einer zwischengeschalteten Korrektur bis Sommer dieses Jahres auf 4,3710 PLN stieg das Paar anschließend über seine Frühjahreshochs auf 4,6458 PLN an. Die dreiwellige Aufwärtsbewegung mündete schließlich ab Anfang November in eine entgegengesetzte Abwärtsbewegung und reichte zunächst auf das Niveau des 61,8 % Fibonacci-Retracements um 4,4679 PLN abwärts. Nach zweiwöchigem Gezerre in diesem Bereich kam es schließlich zu Beginn dieser Handelswoche zu einem Folgeverkaufssignal, dass mit einem Aufwärtstrendbruch sowie Verlassen der Unterstützungszone um das 61,8 % Fibo einherging.

Ziele klar abgesteckt

Der nur kurze Zwischenstopp am 61,8 % Fibonacci-Retracement gehört nun der Vergangenheit an, unterhalb von 4,4679 PLN sind weitere Rücksetzer in den Bereich von zunächst 4,4347 PLN darunter auf die markante Unterstützungszone um 4,40 PLN stark zu favorisieren. Übergeordnetes Ziel könnte jedoch das 38,2 % Fibo bei 4,3646 PLN für das Währungspaar darstellen. An einem Short-Investment interessierte Anleger können hierzu beispielsweise auf das Mini Future Short Zertifikat WKN VP9746 zurückgreifen und an dem bevorstehenden Abverkauf überdurchschnittlich partizipieren. Sollte jedoch zum Ende dieser Handelswoche ein Anstieg mindestens über ein Niveau von 4,4905 PLN gelingen, könnte das drohende Verkaufssignal noch einmal abgewendet werden. Die Folge wären Kursgewinne an 4,5112 PLN, darüber wäre sogar ein Anstieg an 4,5514 PLN möglich.