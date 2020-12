Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

SeaBird Exploration Plc Disclosure of significant shareholding Seabird Exploration Plc has been informed by shareholder Anderson Invest AS that it currently holds a total of 1 436 592 shares in the company, equal to 5.3% of the outstanding number of shares.