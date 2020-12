OceanaGold gibt Erhalt von Genehmigungen für die Verlängerung der Lebensdauer der Macraes-Mine bis 2028 bekannt

(Alle Finanzzahlen in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben)

2. Dezember 2020 - (BRISBANE) OceanaGold Corporation (TSX: OGC) (ASX: OGC) (das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/oceanagold-update-on-the-latest-developments-outlook-with-significant-production-increase/) freut sich, den Erhalt von Genehmigungen (Zustimmungen) für die Untertagemine Golden Point Underground Mine ("GPUG"), die Erweiterung des Tagebaus Deepdell North Stage III ("Deepdell") und die Erweiterung Frasers West bekannt zu geben. Diese Genehmigungen ermöglichen es dem Unternehmen, mit der Erschließung neuer und erweiterter Tagebau- und Untertagebau-Möglichkeiten bei Macraes fortzufahren, einschließlich der neuen GPUG-Mine. Es wird erwartet, dass diese Projekte die Lebensdauer des Macraes-Betriebs bis 2028 verlängern werden.

Michael Holmes, Präsident und CEO von OceanaGold, sagte: "Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass wir die Genehmigungen für die Erschließung von drei Lagerstätten in der Hand haben, die eine entscheidende Chance für die Verlängerung der Lebensdauer der Mine bei Macraes darstellen, die derzeit bis 2028 reicht. Der Erhalt der Genehmigungen für die drei Projekte ist ein Zeugnis unserer 30-jährigen Geschichte des verantwortungsvollen Bergbaus und unseres herausragenden Umweltmanagements in einem der grünsten Länder der Welt. Wir suchen weiterhin nach zusätzlichen Möglichkeiten durch organisches Wachstum und Exploration in Neuseeland und arbeiten eng mit Regierungsbeamten und anderen Interessenvertretern zusammen, um auf verantwortungsvolle Weise zur nationalen und lokalen Wirtschaft beizutragen. ”

"Insgesamt wird bei diesen Projekten die Produktion von 1,1 Millionen Unzen Gold über eine achtjährige Lebensdauer der Mine prognostiziert. Der Tagebau- und Untertagebetrieb wird voraussichtlich durchschnittlich 150.000 bis 170.000 Unzen Gold pro Jahr zu Gesamtkosten von etwa 1.000 $ pro Unze produzieren, wie im jüngsten technischen Bericht dargelegt. Da über das Jahr 2020 hinaus keine Goldabsicherungsgeschäfte in Neuseeland-Dollar bestehen, gehen wir davon aus, dass der Betrieb im Jahr 2021 und darüber hinaus einen beträchtlichen freien Cashflow generieren wird".