Menarini Ricerche gibt pharmakodynamische Daten zu SEL24/MEN1703 aus dem Dosiseskalationsteil der DIAMOND-01-Studie bekannt

Das Poster mit dem Titel „SEL24/MEN1703 provides PIM/FLT3 Downstream Pathway Inhibition in Acute Myeloid Leukemia (AML) Blast Cells: Results of the Pharmacodynamic (PD) Assay in the Dose Escalation Part of First-in-Human DIAMOND Trial" wird auf der 62. Jahresversammlung und Ausstellung der American Society of Hematology (ASH) vorgestellt, die virtuell vom 5. bis 8. Dezember stattfinden wird.

„Wir freuen uns über die vorläufigen positiven Ergebnisse, die mit SEL24/MEN1703, einem PIM/FLT3-Inhibitor, der zur Behandlung von AML untersucht wird, beobachtet wurden. Wie in unserer ASH-Poster-Präsentation dargelegt, zeigte die Phase der Dosiseskalation bei der DIAMOND-01-Studie, dass SEL24/MEN1703 ein überschaubares Sicherheitsprofil aufweist und zu einer sinnvollen Zielbindung in Blastzellen des peripheren Bluts und des Knochenmark von Patienten führt, die mit SEL24/MEN1703 behandelt wurden", sagte Andrea Pellacani, General Manager von Menarini Ricerche. „Wir freuen uns darauf, unsere Untersuchung von SEL24/MEN1703 als potenzielle neue Behandlung für diese aggressive und schwer zu behandelnde Krebsart als Teil unseres Engagements für die Entwicklung effektiver innovativer Therapien fortzusetzen, die das Leben von Krebspatienten verbessern können."

DIAMOND-01 ist die erste Phase-I/II-Dosiseskalations- und Kohortenerweiterungsstudie mit SEL24/MEN1703, für die Menarini von Ryvu Therapeutics eine Lizenz für die Verwendung bei AML erhalten hat. Die Studie hat den Teil der Dosiseskalation abgeschlossen und zeigte ein überschaubares Sicherheitsprofil bis zur empfohlenen Dosis von 125 mg/Tag mit ersten Anzeichen für eine anti-leukämische Aktivität bei der Verabreichung als einziger Wirkstoff.