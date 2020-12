^ DGAP-News: SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Verkauf Das Pforzheimer Unternehmen Klingel medical metal Gruppe erwirbt 100 Prozent der Anteile an der puracon GmbH vom Tübinger Medizintechnik-Investor SHS (News mit Zusatzmaterial)

02.12.2020 / 08:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Das Pforzheimer Unternehmen Klingel medical metal Gruppe erwirbt 100 Prozent der Anteile an der puracon GmbH vom Tübinger Medizintechnik-Investor SHS. Klingel ergänzt durch die Akquisition des Rosenheimer Medtech-Spezialisten seine Wertschöpfungskette um sterile Verpackungsdienstleistungen inklusive Validierungen.



Tübingen, 2.12.2020



Die Tübinger SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH veräußert ihre Anteile an der puracon GmbH an die Klingel medical metal Gruppe, ein Portfoliounternehmen von IK Investment Partners. Mit 600 Mitarbeitern ist die Klingel-Gruppe eines der führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Präzisionsbearbeitung von komplexen Werkstoffen wie Edelstahl, Titan und Kunststoffen zur Herstellung von Medizintechnik-Produkten. Durch den Kauf von Puracon kann Klingel wertvolle Synergien als Auftragsentwickler, -fertiger und -verpacker nutzen und seinen weltweiten Medizintechnik-Kunden ein komplettes Leistungsspektrum "aus einer Hand" anbieten. Für Klingel ist dies bereits der dritte Zukauf seit dem Einstieg von IK Investment Partners in 2018.



Die Tübinger SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH ist seit mehr als zwei Jahrzehnten als Investor auf dem Gebiet der Medizintechnik und Life Science tätig. Damit zählt die SHS zu den erfahrensten Unternehmen auf diesem Sektor und investiert mittlerweile aus der fünften Fondsgeneration.

Ende 2015 hat sich die SHS an der puracon GmbH aus Rosenheim beteiligt. Als Full-Service-Partner für die Medtech-Industrie bietet puracon effiziente Verpackungen und Validierungslösungen für Medizintechnikprodukte: im Wesentlichen Implantate und Instrumente. Puracon ist damit Teil der validierten Prozesskette von Implantaten und die letzte Station, bevor das sterile Produkt in der Klinik zum Einsatz beim Patienten kommt.