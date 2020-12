^ DGAP-News: Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Vereinbarung Your Family Entertainment AG: Familiensender RiC TV ab sofort bei Zattoo in Österreich

Your Family Entertainment AG: Familiensender RiC TV ab sofort bei Zattoo in Österreich

Familiensender RiC TV ab sofort bei Zattoo in Österreich

München - Berlin/Zürich - 2. Dezember 2020 - Ab sofort können Zattoo-Nutzer den beliebten Familiensender RiC TV auch in Österreich schauen. Zattoo erweitert damit nur wenige Wochen nach dem Start in Österreich sein Senderangebot. Der Sender der Your Family Entertainment AG bietet tagsüber pädagogisch wertvolle und kindgerechte Programmformate sowie Spielfilme und Sendungen am Abend für die ganze Familie.



Nur wenige Wochen nach dem Start in Österreich erweitert der TV-Streaming-Anbieter Zattoo sein Senderangebot. Neu dazu kommt der Familiensender RiC TV der Your Family Entertainment AG. RiC TV bedient tagsüber qualitativ hochwertige und kindgerechte Fernsehinhalte für Kinder von 3 bis 13 Jahren. Die unterhaltsamen, gewaltfreien und lehrreichen Programme bieten nicht nur die richtige Unterhaltung für Kinder, sondern vermitteln zudem soziale Werte. Diese langjährigen Bemühungen der Your Family Entertainment wurden kürzlich auch von der Rating Agentur "Asset Impact" offiziell bestätigt.



"Wie in Deutschland und der Schweiz wird Zattoo auch in Österreich hauptsächlich auf dem großen Bildschirm genutzt. Mit unserer App für Smart-TVs und internetfähige TV-Empfangsgeräte sowie der Möglichkeit bis zu vier Streams gleichzeitig zu nutzen, ist Zattoo ein vollumfänglicher TV-Anbieter für die ganze Familie. Dahingehend erweitern wir mit dem Start von RiC TV auch unser inhaltliches Angebot", so Jörg Meyer, Chief Officer Content and Consumer bei Zattoo.



Armin Schnell, Executive Vice President der Your Family Entertainment AG: "Wir freuen uns, mit unserem Familiensender RiC TV in Österreich ab sofort auch über Zattoo verfügbar zu sein und unseren Werbekunden eine weitere Verbreitung zu bieten. Mit RiC TV setzen wir statt auf optische und akustische Reizüberflutung auf hochwertige und familiengerechte Inhalte. Diesen Qualitätsanspruch goutieren unsere Werbekunden und positionieren ihre Produkte gezielt auf RiC TV."