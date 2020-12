Deutschlands wertvollstes Unternehmen und IT-Aushängeschild SAP hatte gleich zu Beginn der Bilanzsaison mit einer schweren Gewinnwarnung überrascht. Der Softwarehersteller reduzierte unter seine neuen und alleinigen CEO Christian Klein die von seinem Vorgänger Bill McDermott immer höher gesteckten Rentabilitätserwartungen - und das gleich für mehrere Jahre. Allerdings wurde rasch klar, dass bei SAP weniger die Weltwirtschaftskrise, sondern vor allem ein firmeninterner Strategiewechsel für die Gewinnwarnung verantwortlich ist. Klein treibt die Integration der von SAP erworbenen Firmen voran und setzt auf organisches Wachstum statt wie McDermott auf Wachstum durch Übernahmen. Das Management schaut auch über den Tellerrand und bringt die Cloud-Kompetenz des IT-Riesen in das Gemeinschaftsunternehmen einer Datenplattform mit der Autoindustrie ein. Es sollen die komplexen Lieferketten der Autoindustrie digitalisiert werden.

.

Zum Chart

.

Nach der Reduzierung der Wachstumsaussichten im Zug der Veröffentlichung der Q3 Zahlen mussten die Aktionäre diesen Faktor in ihren Modellen reduzieren. Dies führte zu einem intraday Einbruch des Aktienkurses von SAP um rund 23 Prozent. Auch in den folgenden 6 Handelstagen wurde der Wert ab verkauft und mündete in ein partielles Tief bei 89,93 Euro.. Ein bullisches Signal für die Marktteilnehmer ist das Engagement vom Insider Hasso Plattner. Dieser investierte nach dem Absturz der Aktie annähernd 300 Millionen Euro in SAP-Aktien. Diesem Beispiel folgten auch CEO Klein, zwei weitere Vorstände und zwei Aufsichtsräte. So konnte sich der Kurs Im November wieder etwas erholen. Das Tief bei 89,93 Euro entspricht auch der Bodenbildung von Mitte März am Höhepunkt des Corona-Sell-Offs. Hier scheint der Kurs gut abgesichert zu sein. Aktuell wird der Widerstand bei 102,85 Euro getestet. Dieser Widerstand wird früher oder später überwunden und eröffnet weiteres Aufwärtspotenzial bis zum Level bei 110,73 Euro. Damit wäre zumindest ein Teil des Gaps wieder geschlossen.