Marktkommentar: EURUSD - nächster Widerstand bei 1,24?

Die Futures der Wall Street gaben am Mittwoch nach, da sich die Anleger nach den neuen Rekordhochs zu Gewinnmitnahmen entschlossen.

Am Dienstag konnten der S&P 500 und der Nasdaq 100 an die November-Rallye anknüpfen und die Sitzung auf den höchsten Kursniveaus ihrer Geschichte beenden. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, stellte einen neuen Vorschlag der Demokraten vor und der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, legte den Republikanern eine Revision seines kleineren Plans vor. Der designierte US-Präsident Joe Biden sagte der New York Times, seine Priorität sei es, ein großzügiges Hilfspaket durch den Kongress zu bekommen, noch bevor er im Januar sein Amt antritt.

EURUSD könnte sich der nächsten Widerstandszone annähern, die durch die Hochs von Januar bis April 2018 (1,24 bis 1,25) gekennzeichnet ist. Das Paar prallte in der Nacht von Montag auf Dienstag von dem Fibonacci-Retracement von 38,2% des vor einer Woche eingeleiteten Aufwärtsimpulses ab und bestätigte mit dem gestrigen Ausbruch über 1,20 die Wiederaufnahme des Trends, der im März bei 1,0635 gestartet wurde. Der Kurs notiert auf dem höchsten Stand seit Anfang Mai 2018, doch nach dem gestrigen Anstieg von rund 140 Pips könnte eine Korrektur drohen.

Der Future für den DE30 wird am Mittwoch flach gehandelt, da die Intraday-Verluste vor der europäischen Eröffnung wieder ausgeglichen werden konnten. Während der asiatischen Sitzung fiel der deutsche Leitindex kurzzeitig bis auf 13.314 Punkte. Am Dienstag schloss der DE30 höher, doch die Bullen schwächelten immer wieder in der Nähe der Wochenhochs und während der US-Sitzung ging es vor allem um die Verteidigung der Unterstützungszone bei 13.360 Punkten.



