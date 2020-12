Renommierter Forscher berät Pure Extracts Technologies!

Das Team von Pure Extracts Technologies (WKN A2QJAJ / CSE PULL) verfügt über jahrelange, praktische Erfahrung mit Extraktionsprozessen für pflanzliche Ausgangsstoffe – mit Schwerpunkt auf Cannabis und Hanf. Nun vollzieht man den Einstieg in den extrem aussichtsreichen Sektor funktioneller Pilze und hat sich unter anderem dazu die Dienste eines führenden Wissenschaftlers in diesem Bereich gesichert!

Es handelt sich um Dr. Alexander MacGregor, der ein wichtiger, wissenschaftlicher Berater des Unternehmens ist, und mit dem Pure Extracts sowohl an der Entwicklung von CBD-infundierten Pilz-Wellnessprodukten arbeitet als auch an den optimalen Extraktionsmethoden für den psychoaktiven Wirkstoff Psilocybin. Das, so Pure Extracts, dient der Vorbereitung des Eintritts in diesen extrem spannenden Sektor, in dem zahlreiche Unternehmen und Wissenschaftler mit Hochdruck forschen!