Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des US-Ölkonzerns Exxon Mobil hatten wir am 24.11. mit „Aktie vor Befreiungsschlag?“ überschrieben. Exxon Mobil lief zum damaligen Zeitpunkt mit großer Vehemenz und angetrieben vom Ölpreisanstieg die eminent wichtige Widerstandszone um 41 US-Dollar an.

In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…]Mit der Rückeroberung der Marke von 36,0 US-Dollar konnte Exxon Mobil bereits einen wichtigen Teilerfolg feiern. Nun gilt es jedoch, nachzusetzen. Im Fokus steht gegenwärtig der Bereich um 41,0 US-Dollar. In den Sommermonaten versuchte sich die Aktie in diesem Bereich bereits an einer Bodenbildung. Dieses Unterfangen misslang und so wäre es ein wichtiger Fingerzeig, wenn dem Wert nun die Rückkehr über diese Zone gelingen würde. Überhaupt bietet die aktuelle charttechnische Konstellation einen positiven Interpretationsansatz. Das März-Tief in Kombination mit dem Oktober-Tief könnte sich zu einer imposanten W-Trendwende-Formation auswachsen, wenn es der Aktie in den nächsten Wochen und Monaten gelingen sollte, weiteres Terrain auf der Oberseite gutzumachen. Ein Ausbruch über das Juni-Hoch bei 55,0 US-Dollar würde dieses potentielle Szenario voranbringen. Bis dahin gilt es aber auch, die Unterseite im Auge zu behalten. In der aktuellen Konstellation würde bereits ein Rücksetzer unter die 36,0 US-Dollar die Lage verschlechtern.“



Zunächst ließ es sich gut an. Exxon Mobil wusste, die Rahmenbedingungen zu nutzen und überwand den Widerstand von 41,0 US-Dollar. Bis auf knapp 42,0 US-Dollar dehnte sich die Bewegung noch aus, ehe sie von der 200-Tage-Linie limitiert ins Stocken geriet. Ausbruchssituationen sind bekanntlich fragile Angelegenheit. Gelingt es nicht, den Vorstößen entsprechenden Nachdruck zu verleihen, fallen diese oftmals gleich wieder in sich zusammen. Ähnliches spielte sich zuletzt auch bei Exxon Mobil ab. Zügig fand sich die Aktie unterhalb von 40,0 US-Dollar wieder, notiert aber noch immer oberhalb der wichtigen Unterstützung von 36,0 US-Dollar.

Die Gewinnmitnahmen kommen nach der ansprechenden Aufwärtsbewegung nicht überraschend, auch wenn sie aus charttechnischer Sicht zur Unzeit kommen. Eine signifikante Ausdehnung der Bewegung über die 41,0 US-Dollar und in diesem Zusammenhang ein bullisches Kreuzen der 200-Tage-Linie hätte das Chartbild weiter aufgehellt. Nun muss sich der Wert neu aufstellen. Hierbei sollte es wie erwähnt nicht unter die 36,0 US-Dollar gehen. Auf der Oberseite ist die Aufgabenstellung unverändert klar definiert: Die Aktie muss über die 41/ 42 US-Dollar laufen, um sich für höhere Kursziele zu empfehlen. Neben dem Bereich von 45 / 46 US-Dollar wartet nach wie vor das markante Hoch aus dem Juni bei 55,0 US-Dollar auf einen Test. Hierzu bedarf es aber eines entsprechenden Rückenwinds seitens der Ölpreise…