epay bringt Streaming-Guthabenkarte von TVNOW ab sofort in den Handel (FOTO)

Martinsried (München)/Köln (ots) - Mit der Platzierung der neuenTVNOW-Guthabenkarte als Prepaid-Bezahlmittel im stationären und Online-Handeldurch Full-Service-Payment-Anbieter epay sichert sich der Streamingdienst denZugang zu neuen Nutzergruppen im wachsenden Streamingmarkt pünktlich zurWeihnachtszeitDie Nutzung von Streaming-Angeboten ist in Deutschland seit Jahren auf demVormarsch und hat sich durch die Corona-Pandemie weiter verstärkt. Von dieserEntwicklung profitieren auch Gutscheine von Streaming-Anbietern, die alsGeschenke oder zur Selbstnutzung immer beliebter werden. Die Euronet-Tochterepay realisiert für den Streaminganbieter TVNOW alsFull-Service-Payment-Provider eine neue Gutscheinkarten-Lösung. Die neueTVNOW-Guthabenkarte ist als Prepaid-Zahlungsmittel ab sofort im stationären undOnline-Handel erhältlich und kann zur Zahlung des Streaming-Abos genutzt werden.Die Leistung von epay umfasst dabei die technische Umsetzung sowie denDrittvertrieb der TVNOW-Guthabenkarten über das eigene Retail-Netzwerk, das imdeutschsprachigen Raum mehr als 220.000 Einzelhändler-Locations umfasst. Damitist sichergestellt, dass die TVNOW-Guthabenkarten zur nun beginnendenStreaming-Hauptsaison und pünktlich zur Weihnachtszeit bundesweit am POSbeispielsweise an vielen Supermarktkassen, Tankstellen und im Einzelhandel sowiein vielen Online-Shops zu finden sein werden. Das verspricht auch für epay'sNetzwerkpartner im Handel und E-Commerce zusätzliche Umsatzaussichten imbeginnenden Weihnachtsgeschäft.Als digitale Payment-Unit der börsennotierten Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ:EEFT) verbindet epay Handel, Marken und Verbraucher unter anderem mit GiftCard-, Prepaid- und Incentive-Lösungen sowie klassischen Zahlungsmöglichkeiten.Mit dem neuen Guthabenkartensystem von TVNOW vervollständigt das Unternehmensein Digital-Content-Portfolio, das rund 2.000 international bekannte Marken unddarunter alle wichtigen Streaming-Dienste aus dem In- und Ausland umfasst. "DerStreaming-Markt wächst dynamisch und ist stark umkämpft. AttraktiveGutscheinangebote können hier neue Kundengruppen für das Abo-Geschäfterschließen und Anbieter dadurch Marktanteile gewinnen. Wir freuen uns, dass wirfür TVNOW, den 'local hero' unter den Streaming-Anbietern im deutschsprachigenMarkt mit monatlich bis zu 6 Mio. Unique Usern, das neue Gutscheinsystemumsetzen konnten", erklärt Sina Diekmann, Director Issuing bei epay. AlsFull-Service-Payment-Anbieter ist epay dabei entlang der gesamtenWertschöpfungskette involviert: Von der Beratung und Konzeption desGutscheinsystems, über die Implementierung im Webshop, der Produktion und